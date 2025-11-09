ЦСКА — «Северсталь»: с Самоновым начнётся новая жизнь

10 ноября в Москве ЦСКА примет «Северсталь» на льду «ЦСКА-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 10 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Северстали» оценивается в 3.50. Ничья и овертайм идут за 4.70.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.03. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» (10.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Один из лидеров конференции, с первых дней сезона застолбивший за собой место на верхушке, против нестабильного, но крепкого обитателя середины турнирной таблицы. Ну, тут всё понятно. ЦСКА обладает явным преимуществом по ресурсам и стабильно собирает свои очки, в то время как скромные череповчане сражаются за попадание в зону плей-офф.

А, нет, стоп. На дворе давно 2025 год, и в КХЛ происходит множество интересных вещей! Это «Северсталь» входит в группу лидеров Западной конференции, а ЦСКА находится на границе зоны плей-офф, отбиваясь от попыток СКА ворваться в кубковую восьмёрку. Ещё несколько лет назад в подобное не верилось даже во сне при высокой температуре.

Армейцы завершают домашнюю серию, после чего отправятся в недельное турне. Произвели перестановки на последнем рубеже: Спенсер Мартин окончательно разочаровал, из Уфы выписали опытного Александра Самонова. Тот дважды попадал в заявку, но дебютировать на новом месте не успел. Брать своё и отражать первые броски Самонов всегда умел, так что спокойствия в своей зоне должно добавиться.

ЦСКА после жуткого старта потихоньку пришёл в себя и даже выдал отрезок из четырёх побед. Затем, правда, потерпел четыре поражения кряду. Все — близкие, на тоненького и от серьёзных оппонентов. Вряд ли это кого-то утешает. Времени ещё много, однако так долго болтаться на восьмой строчке здесь не привыкли. Пока у Игоря Никитина работает только большинство.

«Северсталь» выдала мощнейший октябрь с восемью победами подряд. И, похоже, взяла время на передышку. Два разгромных поражения (0:3 с «Динамо» и 3:6 с «Шанхайскими Драконами») — это ещё ладно, всякое бывает. Но следом намучились даже с несчастным «Сочи», дожали только в овертайме. В результате выпали из топ-4 конференции. Команда сейчас явно не на ходу.

Вроде бы речь о двух нестабильных в последнее время коллективах, хоть и синхронно добывших победы в субботу. Но есть нюанс — в нынешнем сезоне соперники встречались дважды. Оба раза (середина сентября и начало октября) ЦСКА выиграл с разницей в одну шайбу. А с тех пор прошло немало времени, москвичи потихоньку привыкают к требованиям нового старого тренерского штаба.

Так что мы бы выбирали между лобовой победой армейцев за 1.85 и ИТМ 2 шайбы «Северстали» за 2.10. Достаточно сказать, что лишь в одной из четырёх последних очных встреч череповчане преодолели эту планку. А ЦСКА в последнее время допускает сбои в обороне всё реже, основные проблемы всё же касаются созидания. Долгожданная победа на своём льду перед турне одержана, а ЦСКА в последнее время двигается исключительно сериями.

Ставка: ИТМ 2 гола «Северстали» за 2.10.