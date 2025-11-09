«Динамо» — «Шанхайские Драконы»: без энергии в Москве делать нечего

10 ноября в Москве «Динамо» примет «Шанхайских Драконов» на льду «ВТБ Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет пятая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» — «Шанхайские Драконы» 10 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 3.70. Ничья и овертайм идут за 4.80.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.97. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Шанхайские Драконы» (10.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Траектория движения у команд принципиально различается. Динамовцы по традиции завалили начало сезона. Слухи об отставке Алексея Кудашова звучали всё громче, но постепенно дела пошли на лад. Сейчас его положение выглядит очень прочным. Ещё бы: лучшая броня тренера — это результаты. А с ними в последние пару недель нет ни малейших проблем.

Пожалуй, на сегодня бело-голубые — самая горячая команда КХЛ. Или как минимум одна из них. Вернулся на последний рубеж Владислав Подъяпольский, увереннее заиграли в обороне, разобрались с сочетаниями — и начали октябрь с четырёх побед подряд. Как оказалось, это были лишь цветочки. После 10 дней на перезагрузку началась новая успешная серия. Гораздо мощнее предыдущей.

«Динамо» побеждало с 23 октября, причём обычно забрасывает не меньше трёх шайб. Только со СКА дважды не сложилось — 2:1 и свежие 2:3. Отставание от топ-4 стремительно сокращалось, а теперь москвичи уступают по потерянным очкам в Западной конференции лишь ярославскому «Локомотиву». Ставить против такого коллектива сложно.

«Шанхайские Драконы», напротив, после бодрого старта выдохлись. С середины октября началась неудачная серия. Похоже, на физическую готовность наложилась психология. Как известно, команда собиралась позже обычного, и предсезонная подготовка получилась в лучшем случае скомканной. На полтора месяца заряда хватило, дальше наступили суровые будни.

Вторая проблема — три поражения кряду в серии буллитов. Неудачный отрезок стартовал именно таким образом. Похоже, после этого команда немного надломилась, а солидный календарь усугубил ситуацию. Проходных оппонентов просто не было. Никаких лёгких очков. За три недели удалось одолеть только «Северсталь», которая в последнее время сама сбавила обороты.

По очным встречам в сезоне счёт 3-1 в пользу динамовцев. Второй момент — подопечные Жерара Галлана с трудом набирают очки на выезде. Зато пропускают на чужом льду в среднем около 3,5 шайбы. На таком фоне аккуратная ставка ИТБ 3 гола «Динамо» за 1.79 кажется надёжной. Сбои у бело-голубых, разумеется, бывают, но результативности они касаются в последнюю очередь.

Ставка: ИТБ 3 гола «Динамо» за 1.79.