Экспресс на КХЛ: новый вратарь ЦСКА и убедительное «Динамо»

На дворе последний месяц осени, а это значит, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги занимается уже вовсю. Таблицы принимают потихоньку очертания, борьба накаляется. Сегодня, 10 ноября, очередной игровой день. Выбрали для вас некоторые интересные матчи и составили экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Северсталь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА после жуткого старта потихоньку пришёл в себя и даже выдал отрезок из четырёх побед. Затем, правда, потерпел четыре поражения кряду. Все — близкие, на тоненького и от серьёзных оппонентов. Вряд ли это кого-то утешает. Времени ещё много, но так долго болтаться на восьмой строчке здесь не привыкли. Пока у Игоря Никитина работает только большинство.

«Северсталь» выдала мощнейший октябрь с восемью победами подряд. И, похоже, взяла время на передышку. Два поражения (0:3 – с московским «Динамо» и 3:6 – с «Шанхайскими Драконами») — это ещё ладно, всякое бывает. Однако следом намучились даже с несчастным «Сочи», дожали только в овертайме. В результате выпали из топ-4 конференции. Команда сейчас явно не на ходу.

Мы бы выбирали между лобовой победой армейцев за 1.85 и ИТМ 2 шайбы «Северстали» за 2.10. Достаточно сказать, что лишь в одной из четырёх последних очных встреч череповчане преодолели эту планку. ЦСКА в последнее время допускает сбои в обороне всё реже, основные проблемы всё же касаются созидания. Долгожданная победа на своём льду перед турне одержана, а армейцы в последнее время двигаются исключительно сериями.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Пожалуй, на сегодня бело-голубые — самая «горячая» команда КХЛ после «Ак Барса». Вернулся на последний рубеж Владислав Подъяпольский, увереннее заиграли в обороне, разобрались с сочетаниями — и начали октябрь с четырёх побед. Как оказалось, это были лишь цветочки. После 10 дней на перезагрузку началась новая успешная серия. Гораздо мощнее предыдущей.

«Шанхайские Драконы», напротив, после бодрого старта выдохлись. С середины октября началась неудачная серия. Похоже, на физическую готовность наложилась психология. Как известно, команда собиралась позже обычного, и предсезонная подготовка получилась в лучшем случае скомканной. На полтора месяца заряда хватило, дальше наступили суровые будни.

«Динамо» побеждает с 23 октября, причём обычно забивает не меньше трёх шайб. По очным встречам в сезоне счёт 3-1 в пользу динамовцев. Второй момент — подопечные Жерара Галлана с трудом набирают очки на выезде. Зато пропускают на чужом льду в среднем около 3,5 шайбы. На таком фоне аккуратная ставка ИТБ 3 гола «Динамо» за 1.79 кажется надёжной.

Экспресс на матчи КХЛ 10 ноября 2025 года

Ставка 1: ИТМ 2 гола «Северстали» в матче с ЦСКА за 2.10.

Ставка 2: ИТБ 3 гола московского «Динамо» в матче с «Шанхайскими Драконами» за 1.79.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.79 = 3.75.