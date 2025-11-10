Первая лига: экспресс с коэффициентом 6.10 на матчи 10 ноября 2025 года

Клубный футбол ушёл на паузу, чтобы национальные команды провели свои встречи. Однако кое-где всё ещё проводятся матчи. Сегодня, 10 ноября, всё внимание — на Первую лигу, где пройдут игры «Факел» — «Спартак» Кострома и «Челябинск» — «Уфа».

Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» Кострома

Центральная игра тура в Первой лиге. Встречаются команды из группы лидеров. «Спартак» после мощнейшего старта заметно сбавил обороты. Выдал отрезок из пяти туров без побед. Однако опустился только до зоны стыков. Вертикальный футбол с большим количеством единоборств и забросов никуда не делся. Просто лидеры к середине осени заметно подсели, а возможности для ротации у тренерского штаба ограничены.

Воронежцы на всех парах несутся в элитный дивизион. Возвращение Олега Василенко на пост главного тренера себя оправдывает. Огорчение ровно одно — в Кубке России вылетели, уступив тульскому «Арсеналу» (2:3). Справедливости ради, встреча прошла в середине недели после выезда в Хабаровск. Банально не хватило сил и свежести. В остальном — порядок.

«Факел» лучше всех выступает на своём поле — семь побед и ничья за восемь матчей. «Спартак» лидирует в Первой лиге по очкам на выезде — шесть побед, две ничьих при одном поражении. Соперники во всех отношениях достойны друг друга. Лучшие в своём деле! В такой ситуации ставка на ничью с коэффициентом 3.30 выглядит замечательно.

Прогноз на матч «Челябинск» — «Уфа»

Уфимцы с большим трудом вкатывались в сезон. К третьей декаде октября в активе была всего одна победа. Логичный итог — место в зоне вылета. Однако к финишу первой части сезона дела определённо пошли на лад. Омари Тетрадзе разобрался с составом, стала лучше сыгранность — и теперь ситуация выглядит гораздо приятнее.

Челябинцы, напротив, движутся сверху вниз. Великолепно начали сезон, забивали на протяжении 11 стартовых туров. Постепенно импульс пропал: соперники приспособились к игре, лидеры подустали, а давать им отдых без ущерба качеству футбола возможности нет. Уфимцы, впрочем, практически не проигрывают. Уступить в Екатеринбурге «Уралу» не зазорно. Но и побед в Первой лиге не знают аж с 20 сентября.

«Челябинск» же в родных стенах прежде не проигрывал. Ничейный вирус не побеждён, зато оборона держит планку надёжности. Отсюда вырисовывается прогноз: свой гол хозяева наверняка найдут. Стандартные положения выстроены, в единоборствах они хороши. А вот забьют ли гости — большой вопрос. Погодные условия ожидаются сложные, температура будет около 0°С. Рассчитывать на созидание в таких условиях не приходится.

Экспресс на Первую лигу 10 ноября 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Факел» — «Спартак» Кострома за 3.30.

Ставка 2: «Челябинск» не проиграет «Уфе» + тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

Общий коэффициент: 3.30 х 1.85 = 6.10.