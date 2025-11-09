«Торпедо» — «Локомотив». Класс есть класс, серия нижегородцев прервётся

10 ноября 2025 года в Нижнем Новгороде состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Торпедо» и «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. И те и другие выиграли свои последние пять встреч, чья-то серия неизбежно прервётся. Но чья же?

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Локомотив» 10 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.85, а шансы торпедовцев по итогам 60 минут оценили в 3.30. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.70.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Локомотив» (10.11.2025)

«Торпедо» в этом сезоне удивляет. Все эксперты только и ждут, когда нижегородцы начнут сыпаться и опускаться вниз в турнирной таблице Запада. А они не собираются сдавать позиции! Да, был провал — девять поражений в 12 матчах, но команда Алексея Исакова доказала, что она действительно крепкий коллектив. Проблемы удалось решить, и вышли из кризиса нижегородцы очень достойно. Прямо сейчас у них пять побед подряд.

Причём эти победы удалось добыть не только в матчах с командами из подвала турнирной таблицы, но и, например, в двух играх с «Автомобилистом», да и ЦСКА, который хоть и лихорадит, тоже остаётся крепкой командой. В итоге «Торпедо» сейчас занимает вторую строчку на Западе, пусть у него и на две встречи больше, чем у конкурентов.

Однако и «Локомотив» в порядке. Те же пять побед подряд. В своём последнем матче команда Боба Хартли переиграла «Ак Барс» в фирменном стиле. Что ж, специалист, пришедший на смену Игорю Никитину, ничего не ломает, но постепенно перестраивает игру под себя. Кажется, получается! Первое место на Западе уже есть, и не верится, что кто-то сдвинет ярославцев с этой вершины.

Правда, шероховатости никто не отменял. Вот, например, на выезде пока всё не так радужно. Если дома «Локомотив» непобедим, то в гостях семь поражений в 13 встречах. Есть над чем работать, есть где улучшать. А торпедовцы на своём льду как раз таки выступают здорово. Получается, нужно ставить на нижегородцев?

Всё-таки, как нам кажется, нет. И те и другие в хорошем настроении, на победной серии, однако чем дальше это длится, тем больше ожиданий. И вот здесь у «Локомотива» есть прекрасное качество — умение играть под давлением. Да и есть ли это давление? По сути, железнодорожники просто выступают в свою силу, а вот для команды из Нижнего Новгорода это прыжок выше головы. Да и исторически для торпедовцев «Локомотив» — очень неудобный соперник.

«Торпедо» играет здорово, набирает очки с командами, которые ниже или равны по классу, хорошо пользуется проблемами лидеров. Но победить праймового чемпиона им вряд ли под силу. Поэтому мы всё же возьмём успех ярославцев. А дополним эту ставку условием с тоталом меньше 5.5. Пропускает команда Хартли очень мало, забрасывает тоже не сказать, что много. Но если этого хватает для победы — какая разница? Даже если посмотреть на последние пять успешных встреч, то легко заметить — четыре из них были «низовыми». Так что смело ставим!

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 3.35.