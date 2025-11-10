«Каролина» — «Вашингтон»: дело принципа для Овечкина

12 ноября «Каролина Харрикейнз» примет «Вашингтон Кэпиталз» на льду арены «Леново Центр» в Роли. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в сезоне.

Коэффициенты на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 12 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, в то время как победа «Вашингтона» оценивается в 3.30. Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.65. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» (12.11.2025)

12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

«Вашингтон» вкатывается в сезон с ожидаемыми трудностями. Состав остался примерно тем же, а вот соперники стали настраиваться гораздо серьёзнее. Пара повреждений, пара близких поражений — и вот уже до зоны уайлд-кард заметные четыре очка. Справедливости ради, всё вовсе не так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Разумеется, 15 очков за 15 матчей — слабый график. В плей-офф с таким не попадёшь. А шесть поражений за семь предыдущих встреч — вообще кошмар и непорядок. Но чем дальше вникаешь в детали, тем более понятной становится ситуация. Сразу оговоримся: качество хоккея вполне себе добротное. Просто в прошлом сезоне реализация зашкаливала, а теперь, наоборот, находится на самом дне лиги.

Моменты есть, нет голов. На дистанции должно прорвать. Добавим сюда тяжелейший календарь. 25 и 26 октября пришлось проводить две игры за 24 часа с перелётом из Коламбуса в Вашингтон. «Блю Джекетс» одолели ярко и уверенно — 5:1. А вот от «Оттавы» залетело всё, что могло залететь. И даже немного того, что не могло – 1:7.

Похоже, где-то тут в одной точке сошлись потеря уверенности (то самое падение реализации), интенсивный график и кадровые трудности. Пять последующих поражений потерпели строго с разницей в одну-две шайбы. Везде могли зацепиться, везде претендовали на большее, везде сохраняли шансы. Увы, очками разжились лишь с «Баффало» (3:4 Б).

Единственная победа на упомянутом отрезке добыта над разваливающимся «Сент-Луисом» (6:1). Из позитивного — спустя неделю в строй вернулся Дилан Строум, а это лучший центр для Александра Овечкина из всех возможных. Второй момент — «Вашингтон» наконец-то получил возможность перевести дух. Не играли с 9 ноября, то есть имели лишнюю фору в плане отдыха перед ближайшим соперником.

А он прекрасно знаком! Именно «Каролина» остановила «столичных» во втором раунде Кубка Стэнли — 2025, управившись за пять встреч. «Харрикейнз» входят в группу лидеров Столичного дивизиона и ждут, когда у «Питтсбурга» закончится топливо. Вернулся Пётр Кочетков, победы накапливаются, очки собираются. Дела идут хорошо.

Отметим несколько деталей. Первую уже упоминали — у хозяев будет на день отдыха меньше, 10 ноября они гостили в Торонто. Вторая — противостояние принципиальное. Составы с прошлого сезона практически не изменились, память о Кубке Стэнли жива. Мотивация окажется запредельной. Впрочем, есть ещё и третья деталь. На наш взгляд, самая важная.

«Вашингтон» при всех своих трудностях за семь выездных встреч сезона пропустил всего 16 шайб. «Каролина» же давно известна довольно примитивным нападением, которое сильно зависит от уровня сопротивления. Брать ли Х2 за 2.00 — дело вкуса, всё же на старте сезона хозяева в самом деле смотрятся сильнее. А вот ИТМ 3 гола «Харрикейнз» за 2.10 выглядит надёжно. Полную авоську «Кэпиталз» получают редко.

Ставка: ИТМ 3 гола «Каролины» за 2.10.