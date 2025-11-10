Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?

Сборная России продолжает проводить товарищеские матчи. В ноябре спарринги достойные. 12 ноября соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Перу, а ещё через двое суток россияне сойдутся со сборной Чили. Чего от этих встреч ждут букмекеры? Сейчас разберёмся.

Прогноз на матч Россия — Перу 12 ноября 2025 года

С перуанцами сыграем в Санкт-Петербурге. В высшей степени милосердно: морозить гостей из Южной Америки в середине ноября слишком жестоко, а на «Газпром Арене» все вопросы решаются закрытием крыши. Играть будет приятно и комфортно, проблем с состоянием газона нет. Ничто не должно отвлекать от качественного футбола.

Сборная Перу не смогла отобраться на ЧМ-2026. Больше того — даже борьбы не обозначила. Всего 12 очков в 18 турах. Предпоследнее место, до зоны стыков не хватило восьми очков. В защите дела обстоят более-менее терпимо, но шесть голов за 18 матчей — это приговор. Абсолютно худший результат среди всех участников квалификации в Южной Америке.

Неудивительно, что букмекеры отдают явное предпочтение сборной России. Сделать ставку на победу подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.85. Победа сборной Перу идёт за 5.30, а на ничью выставлен коэффициент 3.40. Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, тотал меньше 2.5 гола — за 1.68.

Состав у перуанцев будет экспериментальным. Это по меньшей мере разумно: отборочный цикл позади, тренерский штаб снова меняли. Самое время проверить молодых и ближайший резерв. Разница в классе – на стороне сборной России, плюс, опять же, поддержка своих болельщиков. Ставка на победу россиян всухую с коэффициентом 2.90 выглядит симпатично.

Прогноз на матч Россия — Чили 15 ноября 2025 года

А через двое суток сборная России выйдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи. Если верить прогнозу погоды, футболистов ожидают температура в районе 15-16°С и дождь. Условия не самые приятные, однако для товарищеской игры в середине ноября на территории России как минимум неплохие. Проблем с полем на «Фиште» в последнее время тоже не было.

«Золотое» поколение сборной Чили потихоньку сошло с дистанции. Кто-то уже закончил, кто-то доигрывает и напоминает о былой славе только громким именем. На чемпионатах мира чилийцев не видели аж с 2014 года, последний добротный результат — четвёртое место на Кубке Америки — 2019. Впрочем, тот турнир проходил через год после ЧМ-2018 и не досчитался многих звёзд. А потому оказался богат на сенсации. Достаточно сказать, что сборная Перу дошла до финала.

В выход Чили на ЧМ-2026 мало кто верил, но последнее место и две победы за весь турнир… Это, пожалуй, перебор. Чилийцы стали предпоследними по результативности (девять голов), а в шести последних матчах квалификации забить и вовсе не смогли. Тут перекос в линии букмекеров даже чуть сильнее: 1.78 на победу сборной России, 5.10 на успех Чили и 3.70 на ничью.

Голов букмекеры тоже не ждут. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.10, а тотал меньше 2.5 гола — за 1.75. Здесь Валерий Карпин наверняка выпустит более экспериментальный состав, так что лезть в исход не рискнём. Проверим классический «низ». Чили забивает по праздникам, а если играть действительно придётся под дождём, созидать станет совсем тяжко.

Ставка 1: победа сборной России в матче со сборной Перу всухую за 2.90.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче Россия — Чили за 1.75.