«Амур» — «Трактор». Засуха на Дальнем Востоке

10 ноября на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 12:15 мск. Соперники находятся рядом в турнирной таблице Восточной конференции, но разница между ними — шесть очков.

Коэффициенты на матч «Амур» — «Трактор» 11 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа «Амура» по итогам трёх периодов оценивается в 3.35.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.10. Если обе команды забьют хотя бы по две шайбы, сыграет коэффициент 1.70. Гол раньше двухминутного удаления идёт за 2.30.

Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор» (11.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» под присмотром исполняющего обязанности главного тренера Александра Андриевского оживился. Можно похвастаться свежей победой в матче с «Автомобилистом» — 3:0. «Сухарь» Максима Дорожко и гол вернувшегося после травмы Алекса Гальченюка — именно то, что поднимает уверенность.

К слову, это уже четвёртая игра «на ноль» у Дорожко в сезоне, да и команда дома цепко защищается. Выиграла три из четырёх прошлых домашних матчей, а пропустила на этом отрезке только семь шайб. Очень неплохо для того, кто столкнулся с отставкой на тренерском мостике.

«Трактор» Бенуа Гру, в свою очередь, приедет в Хабаровск после рабочей победы со счётом 3:1 во Владивостоке — во встрече с местным «Адмиралом». Дубль Джордана Гросса и результативность Джошуа Ливо помогли начать выездное турне с успеха. Эта победа наверняка добавит спокойствия.

На сегодня у «Амура» значатся потери в составе, однако костяк, на который можно опереться, есть. Игровая модель простая и рабочая: меньше риска, дисциплина в своей зоне, блоки и ставка на форму Дорожко. «Трактор» под руководством Гру любит затягивать оппонента в такой матч, где решают спецбригады и броски из полупозиций.

Кураж Гальченюка после возвращения — козырь «Амура». Однако «Трактор» уже наверняка адаптировался после перелёта. Фактор календаря нивелирован, поскольку это второй матч челябинцев на Дальнем Востоке. Да, у хозяев сейчас идёт уверенная домашняя серия — сыгранность выше, настроение в порядке, но и цена ошибки тоже возросла.

Спецбригады и вратари здесь будут играть серьёзную роль. Прогнозируем вязкий и «низовой» матч. Челябинцы за счёт системности и лучших спецбригад чуть ближе к удачному результату в основное время. Однако в качестве ставки мы бы взяли тотал меньше 5.5 шайбы. Благо коэффициент на такое дело более чем рабочий.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Амур» — «Трактор» за 1.77.