«Адмирал» — «Автомобилист». А отдыхать когда?

Ещё 7 ноября уральцы были в Астане. А теперь — Владивосток.

11 ноября «Адмирал» и «Автомобилист» сыграют на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. У хозяев сейчас эмоциональный всплеск — юбилейная 300-я победа в КХЛ после овертайма с «Авангардом» и следом поражение от «Трактора». У гостей же тяжёлый выезд: из Астаны проследовали в Хабаровск, а оттуда — во Владивосток. И всё это за пять дней! Посмотрим, что получится.

Коэффициенты на матч «Адмирал» — «Автомобилист» 11 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно составляет 45% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70.

Вместе с тем аналитики считают, что не будет результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.10. Победа «Автомобилиста» с учётом овертайма и буллитов идёт за 1.70, а на волевую победу «Адмирала» можно поставить за 5.60.

Леонид Тамбиев обычно на стороне дисциплины и аккуратной игры в нейтральной зоне, а Николай Заварухин — это про структурный хоккей с акцентом на переходы из обороны в атаку. При этом «Автомобилист» едет в гости к «Адмиралу» без Никиты Трямкина, Сергея Зборовского и Семёна Кизимова — минус габариты и первый пас из обороны. Важный фактор во время длительного выезда.

Козырь «Адмирала» — надёжность в собственной зоне и точечные всплески лидеров. Дмитрий Завгородний принёс ту самую победу в овертайме над омичами, Даниил Гутик стабильно создаёт моменты через борт, Либор Шулак ведёт оборону и делает первый пас. В атаке после обмена добавился Никита Сошников. Есть и потери: Степан Старков в списке травмированных, у Павла Коледова повреждение.

У «Автомобилиста» в созидании важны Александр Шаров и вернувшийся после октябрьской дисквалификации Анатолий Голышев. Первый даёт движение и добивание, второй — мощный бросок без обработки и пользу в большинстве. Но без Трямкина и Зборовского снижается жёсткость при игре на пятачке и качество первого паса под прессингом.

Если судить по свежей форме, то уральцы просели. Поражение в овертайме в Астане от переживающего не самый лучший период «Барыса» (2:3) после камбэка и сухие 0:3 в Хабаровске от «Амура» — признаки усталости и падения реализации. «Адмирал» дома умеет сушить и терпеть, а длительная смена климата и обстановки у соперника — явный бонус команде из Владивостока.

«Автомобилисту», впрочем, есть чем крыть. Спецбригады в данном матче могут решить исход. У уральцев процент реализации большинства примерно такой, как у дальневосточного клуба. Однако у них заметно лучше нейтрализация меньшинства. Хоккеистам «Адмирала» важно играть дисциплинированно и не перебрать удалений.

Пожалуй, в данной встрече можно спрогнозировать вязкий хоккей со ставкой на порядок в обороне. И всё же с учётом выездной усталости «Автомобилиста» мы бы взяли итоговую победу «Адмирала». Альтернативный вариант — «Адмирал» не проиграет, но тотал будет меньше 5.5 шайбы.

Ставка: «Адмирал» обыграет «Автомобилист» с учётом ОТ и буллитов за 2.10.