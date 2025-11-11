Дальневосточная КХЛ: прогнозы и экспресс на матчи 11 ноября 2025 года

Сегодня, 11 ноября, в спортивном мире очень мало интересных событий. Однако поклонники отечественного хоккея могут обратить внимание на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В этот вторник играют «Адмирал» с «Автомобилистом» и «Амур» с «Трактором».

Прогноз на матч «Адмирал» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Леонид Тамбиев – сторонник дисциплины и аккуратной игры в нейтральной зоне, а Николай Заварухин — это про структурный хоккей с акцентом на переходы из обороны в атаку. При этом «Автомобилист» едет в гости к «Адмиралу» без Никиты Трямкина, Сергея Зборовского и Семёна Кизимова — минус габариты и первый пас при выходе из обороны. Важный фактор во время длительного выезда. А козырь «Адмирала» — надёжность в собственной зоне и точечные всплески лидеров.

Если судить по актуальной форме, то уральцы просели. Поражение в овертайме в Астане от переживающего не самый лучший период «Барыса» (2:3) после камбэка и «сухие» 0:3 в Хабаровске от «Амура» — признаки усталости и падения реализации. «Адмирал» дома умеет сушить и терпеть, а длительная смена климата и обстановки у соперника — явный бонус для команды из Владивостока.

Пожалуй, в данной встрече можно спрогнозировать вязкий хоккей со ставкой на порядок в обороне. И всё же с учётом выездной усталости «Автомобилиста» мы бы взяли итоговую победу «Адмирала». Альтернативный вариант — «Адмирал» не проиграет, но тотал будет меньше 5.5 шайбы.

Прогноз на матч «Амур» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» под присмотром исполняющего обязанности главного тренера Александра Андриевского оживился. Может похвастаться свежей победой в матче с «Автомобилистом» — 3:0. «Сухарь» Максима Дорожко и гол вернувшегося после травмы Алекса Гальченюка — именно то, что поднимает уверенность. К слову, это уже четвёртая встреча «на ноль» у Дорожко в сезоне, да и команда дома цепко защищается. Выиграла три из четырёх предыдущих домашних матчей, а пропустила на этом отрезке только семь шайб.

«Трактор» Бенуа Гру, в свою очередь, приедет в Хабаровск после рабочей победы со счётом 3:1 во Владивостоке — над местным «Адмиралом». Дубль Джордана Гросса и результативность Джошуа Ливо помогли успешно начать выездное турне. Эта победа наверняка добавит спокойствия. Плюс хоккеисты уже наверняка адаптировались после перелёта. Фактор календаря нивелирован, поскольку это второй матч челябинцев на Дальнем Востоке.

Спецбригады и вратари будут играть серьёзную роль. Прогнозируем вязкий и «низовой» матч. Челябинцы за счёт системности и лучших спецбригад чуть ближе к удачному результату в основное время. Однако в качестве ставки мы бы взяли тотал меньше 5.5 шайбы. Благо коэффициент на такое дело более чем рабочий.

Экспресс на матчи КХЛ 11 ноября 2025 года

Ставка 1: «Адмирал» обыграет «Автомобилист» с учётом ОТ и буллитов за 2.10.

«Адмирал» обыграет «Автомобилист» с учётом ОТ и буллитов за 2.10. Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Амур» — «Трактор» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.77 = 3.71.