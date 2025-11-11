Матчи НХЛ 12 ноября: Овечкин мстит, Капризов куражится

Не одной КХЛ богата программа на буднях. Ночью 12 ноября в Северной Америке состоятся некоторые матчи регулярного чемпионата НХЛ. Обращаем внимание на встречи «Каролина» — «Вашингтон» и «Миннесота» — «Сан-Хосе».

Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон»

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон» вкатывается в сезон с ожидаемыми трудностями. Состав остался примерно тем же, а вот соперники стали настраиваться гораздо серьёзнее. Разумеется, 15 очков за 15 матчей — слабый график. Однако качество хоккея вполне себе добротное. Просто в прошлом сезоне реализация зашкаливала, а теперь, наоборот, находится на самом дне лиги.

Из позитивного — спустя неделю в строй вернулся Дилан Строум, а это лучший центр для Александра Овечкина из всех возможных. Второй момент — «Вашингтон» наконец-то получил возможность перевести дух. Не играл с 9 ноября, то есть имел лишнюю фору в плане отдыха перед ближайшим соперником. А он прекрасно знаком! Именно «Каролина» остановила «столичных» во втором раунде Кубка Стэнли — 2025. Мотивация — налицо.

«Вашингтон» при всех своих трудностях за семь выездных встреч сезона пропустил всего 16 шайб. «Каролина» же давно известна довольно примитивным нападением, которое сильно зависит от уровня сопротивления. Брать ли Х2 за 2.00 — дело вкуса, всё же на старте сезона хозяева в самом деле смотрятся сильнее. А вот ИТМ 3 голов «Харрикейнз» за 2.10 выглядит надёжно. Полную авоську «Кэпиталз» получают редко.

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сан-Хосе»

«Миннесота» принимает «Сан-Хосе» в Сент-Поле. Дома «Уайлд» обычно дольше держат шайбу и давят сменами, хоккей при родных трибунах после двух побед подряд наверняка будет агрессивнее. Но «Шаркс» приедут на серии из трёх побед и рассчитывают на её продолжение. Матч обещает аккуратный старт и высокую цену первого гола.

Главный у хозяев — Кирилл Капризов, он снова тащит. В последней игре забросил очередную шайбу, среди лидеров по очкам в команде. Когда у россиянина идут бросок и розыгрыш, стабильно получается создавать моменты. За ними идут голы и очки. В шести предыдущих играх с «Шаркс», в которых Капризов принимал участие, он неизменно набирал очки.

Встречи получались результативные. При этом в пяти случаях «Уайлд» добывали победу. На этот раз ждём похожего расклада. «Миннесота» за счёт первого звена и активности Капризова должна склонить чашу весов в свою пользу. «Сан-Хосе» наверняка ответит, а потому голов будет достаточно.

Экспресс на НХЛ 12 ноября 2025 года

Ставка 1: ИТМ 3 голов «Каролины» в матче с «Вашингтоном» за 2.10.

Ставка 2: «Миннесота» победит «Сан-Хосе» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.10 = 4.41.