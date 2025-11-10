РПЛ на середине пути, и ничего не ясно! Кто станет чемпионом?

В РПЛ остался позади 15-й тур, пройдена половина пути. И можно сказать, что с чемпионством ничего не ясно! «Краснодар» и ЦСКА лидируют, в трёх очках «Локомотив» и «Зенит», рядом «Балтика», да и «Спартак» не так далеко. Кто же станет чемпионом? Давайте разбираться.

Главные претенденты на чемпионство

На победу «Зенита» дают коэффициент 2.25. По составу петербуржцам равных нет, но с игрой есть проблемы. Хорошие матчи чередуются с откровенно бледными. Вот и в последнем туре с «Крыльями Советов» скорее самарцы были ближе к успеху. Как будто зенитовцам просто неинтересно выходить на поле против середняков и аутсайдеров. Такой подход может привести к ещё одному упущенному чемпионству. Однако повторимся, суммарный класс игроков «Зенита» самый высокий в РПЛ.

Шансы «Краснодара» оценивают котировкой 4.25. Команда стала глубже по составу, увереннее в себе. Да и лидирует! Но очкового задела сейчас нет, ситуация сложнее в сравнении с прошлым сезоном. Будет ли усиление зимой? Как сложится весенняя часть сезона? Здесь вопросы есть. Однако то, что действующий чемпион в гонке — однозначно.

В гонке и ЦСКА, на команду Фабио Челестини предлагают коэффициент 4.75. Классный первый круг, но армейцам как воздух нужно усиление. Из летних трансферов далеко не все вписались в состав, осеннюю часть команда докатывает на пределе. Особенно нуждается команда в нападающем. Поэтому в плане перспектив москвичей очень важна селекция. Однако прямо сейчас у них столько же очков, сколько у лидера.

Кто ещё в гонке

Вероятность чемпионства «Локомотива» оценивают котировкой 8.00. Очков у железнодорожников столько же, сколько у «Зенита», но кадровый ресурс послабее. Однако с Артёмом Батраковым в составе нет ничего невозможного. Лишь бы здоровье не подвело.

У кого нет проблем с классом игроков, так это у «Спартака». Но неразбериха с тренером погрузила красно-белых в очередной переходный период. И отставание от лидера уже восемь очков. Многовато. Тем не менее уровень футболистов очень высокий. И если до зимы не отстать глобально, а зимой определиться с вектором развития и провести качественную предсезонку, всё ещё может быть. Правда, у «Спартака» это бывает редко. А пока коэффициент 15.00.

У кого нет проблем со стратегией и развитием, так это у «Балтики». Настоящее открытие сезона! Только одно поражение за 15 матчей, очень цельный, агрессивный, качественный футбол. И всего пять очков отставания от лидера. Но в калининградцев не верят, на их чемпионство дают коэффициент 75.00. Всё же кадровый ресурс, условия у клуба меньше в сравнении с топами, хотя команда развивается. И сумеют ли балтийцы удержать лидеров зимой? То, что весной они будут идеально готовы физически, сомнению не подлежит.

Кто уже не в гонке

В этой грустной группе московское «Динамо». Пока работа Валерия Карпина — настоящий провал. 10-е место и 16 очков отставания от первого места. И, самое страшное — у бело-голубых нет игры. И на дистанции нет прогресса. Конечно, определённый кредит доверия у тренера есть, но в плане чемпионата сезон можно заканчивать. Коэффициент на чемпионство уже космические 100.00.

Кто вылетит

На сегодня на дне таблицы «Сочи» и «Пари НН». У команд по восемь очков и туманные перспективы. Сочинцы сменили тренера, встрепенулись было, однако последние матчи снова наводят на унылый лад. В Нижнем Новгороде верят в Алексея Шпилевского, тот отошёл от своей философии, но очков команде это пока не прибавило. На прямой вылет любой из этих команд можно поставить за 1.65.

За 2.60 можно поставить на то, что элиту покинет «Оренбург». Команду собирали под Первую лигу, затем пришлось экстренно перестраиваться, так что ресурс у «пуховых» небольшой. Тренера тоже сменили, и пока у Ильдара Ахметзянова более-менее получается, оптимизм есть.

На этом круг явных претендентов на прямой вылет исчерпан. На «Крылья Советов» или махачкалинское «Динамо» предлагают 6.00, а на «Акрон» — 10.00. У этих клубов и очков побольше, и опыт, и система более-менее понятна (за исключением самарцев). Но впереди ещё целый круг, всё может измениться!