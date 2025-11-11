Сборная России с ходу покажет Перу, кто фаворит: прогноз на товарищеский матч

Сборная России продолжает проводить товарищеские матчи. В ноябре спарринги достойные. Начинается всё 12 ноября — соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Перу. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Авторы «Чемпионата» подготовили свой прогноз на матч Россия — Перу и выбрали две ставки.

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Перу 12 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение сборной России. Сделать ставку на победу подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно составляет 54% вероятности. Победа сборной Перу идёт за 5.30, а на ничью выставлен коэффициент 3.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от матча в Санкт-Петербурге. Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, тотал меньше 2.5 гола — за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу российской команды.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Перу (12.11.2025)

С перуанцами сыграем в Санкт-Петербурге. В высшей степени милосердно: морозить гостей из Южной Америки в середине ноября слишком жестоко, а на «Газпром Арене» все вопросы решаются закрытием крыши. Играть будет приятно и комфортно, проблем с состоянием газона нет. Ничто не должно отвлекать от качественного футбола.

Сборная Перу не смогла отобраться на ЧМ-2026. Больше того — даже борьбы не обозначила. Всего 12 очков за 18 туров. Предпоследнее место, до зоны стыков не хватило восьми очков. В защите дела обстоят более-менее терпимо, но шесть голов за 18 матчей — это приговор. Абсолютно худший результат среди всех участников квалификации в Южной Америке.

Состав у перуанцев будет экспериментальным. Это по меньшей мере разумно: отборочный цикл позади, тренерский штаб снова меняли. Самое время проверить молодых и ближайший резерв. Преимущество в классе на стороне сборной России, плюс, опять же, поддержка своих болельщиков. Ставка на победу россиян всухую с коэффициентом 2.90 выглядит симпатично.

Кроме того, можно рассмотреть вариант с голом сборной России в первом тайме. В пользу яркого шоу уже с первых минут сразу несколько аргументов. Начнём с того, что российская команда под руководством Валерия Карпина в принципе начинает свои матчи очень бодро. Понятно, что нужно сделать скидку на уровень соперников, но с теми же Нигерией и Ираном тоже удалось забить до перерыва.

Ещё одна причина ожидать бодрого старта россиян — «Газпром Арена». Крыша позволит создать комфортную атмосферу для футбола, который старается ставить команде тренерский штаб, а заполненные трибуны вдохновят (или заставят, если угодно) футболистов начать активно сразу после стартового свистка. Перуанцы строятся заново, и им может с трудом даваться организация в первой фазе матча.

Ставка 1: Россия выиграет у Перу всухую за 2.90.

Ставка 2: Россия забьёт гол в первом тайме за 1.88.