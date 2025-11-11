Франция — Украина. О ЧМ-2026 украинцам лучше забыть

«Трёхцветные» не гонятся за рекордной результативностью, зато своего не упускают.

13 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Франции и Украины, выступающие в группе D. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Франция — Украина 13 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет приблизительно 82% вероятности. Победа Украины оценивается коэффициентом 16.5. Ничейный исход можно найти в линии за 7.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Франция — Украина

Встреча лидеров группы D. После четырёх туров отборочного цикла сборная Франции возглавляет турнирную таблицу с 10 очками из 12 возможных. Начали «трёхцветные» с побед в матчах с Украиной (2:0), Исландией (2:1) и Азербайджаном (3:0), а 13 октября сыграли вничью с Исландией (2:2). Впрочем, это произошло на выезде, да и состав был экспериментальным.

Сборная Украины же напрочь завалила сентябрьскую часть квалификации: после поражения во встрече с Францией умудрилась сыграть вничью с Азербайджаном (1:1). В октябре взяла себя в руки и собрала максимально возможные шесть очков. Перестреляла Исландию (5:3) и со второй попытки дожала Азербайджан (2:1). Впрочем, даже там было сложно — победный мяч состоялся в середине второго тайма.

Азербайджан уже ни на что не претендует, а вот Исландия отстаёт от Украины всего на три очка. И с Францией уже встретилась дважды, то есть имеет преимущество по календарю. Впереди выезд в Баку, а в последнем туре сыграет с жёлто-синими в Польше. Очевидно, что украинцам хорошо бы покинуть Париж не с пустыми руками, чтобы чувствовать себя комфортнее в заключительном туре.

Однако мотивированная сборная Франции — это серьёзно. А с мотивацией у «трёхцветных» проблем нет. Напрямую на ЧМ-2026 выводит первое место, второе отправляет в стыки. При равенстве очков приоритет не у личных встреч, а у разницы голов во всех играх. Так что доводить дело до выезда в Азербайджан смысла нет. Можно снять все вопросы на родном стадионе, после чего с чистой совестью дать шанс резервистам.

Разгромные победы сборная Франции при Дидье Дешаме практикует редко и вообще забивает с чувством меры. Раз так, лезть в большие форы не рискнём. А вот тоталы — совсем другое дело. За последние 13 лет команды провели шесть официальных встреч. Ни в одной из них не состоялось больше трёх голов. Пожалуй, тотал меньше 3 мячей за 1.90 кажется оптимальным вариантом. Что-то в духе 2:0 или 2:1 здесь весьма вероятно.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.90.