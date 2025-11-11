Ирландия — Португалия. Криштиану Роналду дождётся Армению

Португалия одной ногой на ЧМ-2026, а вот ирландцы выйдут на последний бой.

13 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Ирландии и Португалии, выступающие в группе F. Игра пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Ирландия — Португалия 13 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 70% вероятности. Победа Ирландии оценивается коэффициентом 8.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Ирландия — Португалия

Сборная Португалии уже выполнила основную часть работы. Остались формальности. 10 очков в четырёх турах, чистое первое место в турнирной таблице. Две победы одержаны с минимальной разницей в счёте (3:2 с Венгрией и 1:0 с Ирландией), зато в Ереване со сборной Армении покуражились на славу. Забили пять мячей, дублем отметился Криштиану Роналду.

Единственная осечка случилась с Венгрией (2:2), хотя и там был скорее несчастный случай. Соперник подкараулил редкий момент на 90+1-й минуте и спасся. За два тура до окончания квалификации Португалия опережает ближайшего преследователя на пять очков. А 16 ноября ей играть со сборной Армении, причём на своём поле. Уж там-то все вопросы точно будут улажены.

Пожалуй, здесь и заключается основной повод для сомнений. Ирландия и Венгрия сражаются за вторую строчку, в последнем туре сойдутся между собой. Ирландцы сделают всё возможное, чтобы зацепиться за очки с фаворитом, особенно на своём поле. Желательно, конечно, побеждать, а ничья оставит скорее теоретические шансы на стыки. При равенстве очков в первую очередь считают разницу мячей, а Венгрия наверняка создаст задел в матче с Арменией.

То есть хозяева поля выйдут биться и умирать, а Португалия — довершать начатое. Разность мотиваций способна покрыть внушительный разрыв в уровне исполнительского мастерства. Понятно, что одержимый рекордами Роналду не станет отбывать номер. У него, между прочим, пять голов в четырёх турах отбора ЧМ-2026. Но не забил легендарный форвард как раз Ирландии.

Так что перекос в линии видится чрезмерным. За последние четыре года соперники трижды встречались в отборочных турнирах к ЧМ-2026. Результаты — 2:1, 0:0 и 1:0. Полностью вписывается в наши ожидания. Мы бы выбирали между победой сборной Ирландии с форой (+1.5) за 1.85 и тоталом меньше 3 мячей за 1.75. Второй вариант, пожалуй, чуть симпатичнее. Роналду оставит голы для сборной Армении.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.75.