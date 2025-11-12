Молдавия — Италия. Когда и 10:0 мало

13 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Молдавии и Италии, выступающие в группе I. Игра пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Молдавия — Италия 13 ноября 2025 года

Букмекеры не сомневаются в успехе гостей. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.04, что составляет приблизительно 96% вероятности. Победа Молдавии оценивается коэффициентом 93.0. Ничейный исход можно найти в линии за 26.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.60.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Молдавия — Италия (13.11.2025)

Отношения с чемпионатами мира у сборной Италии давно и упорно не складываются. Третий подряд пролёт мимо финального этапа станет катастрофой и национальным позором. А ведь вероятность такого развития событий весьма вероятна даже после пяти побед кряду. Спасибо регламенту проведения квалификации. Всё упирается в один пункт: при равенстве очков смотрят не на очные встречи, а на общую разницу мячей.

Напрямую в финальную часть выводит только первое место, второе отправляет в стыки. Фактически итальянцы умудрились лишиться реальных шансов на победу в отборочной группе из-за одной игры. Самой первой. На выезде крупно проиграли Норвегии – 0:3. Тут же уволили Лучано Спаллетти и одержали пять побед подряд. Четыре из них — уже под руководством Дженнаро Гаттузо.

При Рино ни разу не забивали меньше трёх мячей, вышли победителями из эпической битвы со сборной Израиля (5:4), оформили пару разгромов. Беда в том, что сборная Норвегии осечек вообще не допускала, а покрыть разницу мячей практически нереально. У скандинавов на три очка больше при одной лишней игре, 29 забитых и три пропущенных. То есть «+26».

У сборной Италии есть игра в запасе с худшей командой группы. Сборная Молдавии набрала всего одно очко, скатав ничью с Эстонией. Ни на что не претендует, в классе уступает целую пропасть. Казалось бы — забивай пять-семь мячей, обыгрывай в последнем туре Норвегию, выходи на ЧМ-2026. Беда в том, что пяти-семи мячей тут не хватит. Даже 10 не хватит.

У подопечных Дженнаро Гаттузо разность 18:8, «+10». Получается за игры с Молдавией и Норвегией нужно покрыть разницу аж в 16 голов. Теоретически возможно, на практике же… Спасибо нужно сказать той самой Молдавии. Она проиграла Норвегии на своём поле со счётом 0:5, а в гостях устроилась на 1:11. Без каких-либо удалений. Даже пенальти был всего один.

Разумеется, итальянцы постараются отвести душу. Всерьёз рассуждать о прямом попадании на ЧМ сложно, а вот выместить злость и зарядиться дополнительной уверенностью перед стыковым раундом не повредит. Ждём уверенной победы фаворита. Скорее всего, даже крупной. Взять Ф2 (-3) предлагают с коэффициентом 1.73, в случае выигрыша Италии с разницей в три мяча произойдёт возврат. Нам же больше нравится ИТБ 3.5 гола Италии за 1.95.

Ставка: ИТБ 3.5 гола сборной Италии за 1.95.