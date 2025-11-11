Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Салават Юлаев — СКА прогноз на матч КХЛ 12 ноября 2025 года, во сколько начало, кто победит, трансляция, обзор

«Салават Юлаев» — СКА: не жди лафы в гостях у Уфы
Алексей Серяков
«Салават Юлаев» — СКА: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Трёх поражений в четырёх последних матчах достаточно. Уфимцы сделают выводы.

12 ноября в Уфе «Салават Юлаев» примет СКА на льду «Уфа-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 12 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.65. Ничья и овертайм идут за 4.90.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.15. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА (12.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Радостно видеть, как «Салават Юлаев» справляется с трудностями и заставляет себя уважать. Вынужденное сокращение бюджета привело к серьёзному ослаблению состава. И, разумеется, к слабым результатам на старте сезона. Но надолго на дне подопечные Виктора Козлова не задержались. Перегруппировались, дождались травмированных, сыгрались. И стали набирать очки. Вот что значит тренерская работа!

Октябрь закрыли серией из пяти побед. Справедливости ради, подбор соперников оказался не самым мощным: проблемный «Трактор», разваливающаяся «Сибирь», крепкий середняк «Нефтехимик». А находящийся вне зоны плей-офф «Адмирал» попал под горячую руку дважды. На указанном отрезке больше двух шайб «СЮ» не пропускал. Зато трижды укладывал по пять-шесть шайб.

Дальше, правда, пошло хуже. Возможно, водоворот событий оказался чрезмерным для молодого коллектива. Александр Самонов перебрался в ЦСКА, зато удалось укрепить подбор полевых игроков. А как несколько сотен болельщиков ночью встречали в аэропорту вернувшегося из фарм-клуба «Вашингтона» Шелдона Ремпала! Есть подозрения, что эмоций на стыке октября и ноября потратили много, да и перераспределение сочетаний привело к откату.

Материалы по теме
РПЛ на середине пути, и ничего не ясно! Кто станет чемпионом?
РПЛ на середине пути, и ничего не ясно! Кто станет чемпионом?

В общем, в четырёх предыдущих встречах добыли всего два очка. Сползли на девятую строчку в Восточной конференции, хотя по потерянным очкам опережают находящийся выше «Барыс». Значит, всё только начинается. Накануне умудрились проиграть «Ладе» (3:5): было очень много меньшинства, вратарь соперника выручал… А за 22 секунды до сирены уфимцы пропустили четвёртую. Сняли голкипера, но тут же получили ещё.

Короткий визит домой завершается — впереди СКА и пауза до 17 ноября. Можно будет перевести дух и восстановиться. СКА после жуткого старта сезона идёт на серии из трёх побед. Пострадали «Шанхайские Драконы», московское «Динамо» и «Авангард». Коллекция скальпов впечатляет, в зону плей-офф наконец-то вошли. Неудивительно, что букмекеры считают гостей фаворитами. Берём П2 и радуемся приятному коэффициенту, да?

Пожалуй, ровно наоборот. Во-первых, у СКА третий выезд подряд за пять дней и пятый матч за девять суток. Календарь плотный, добавились перелёты, энергии осталось мало. Во-вторых, все победы на тоненького — строго в одну шайбу, а дерби с «драконами» вовсе ушло в овертайм. Качество хоккея по-прежнему оставляет вопросы. Как и наличие эмоций после нескольких концовок подряд.

Материалы по теме
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322

На 1Х дают аккуратный коэффициент 1.60 — для экспресса сгодится. Мы бы выбирали между победой «СЮ» в первом периоде за 3.00 и ИТБ 2.5 гола «Салавата Юлаева» за 2.00. Уфимцы явно разочарованы последними неудачами и выйдут заряженными — это раз. «Ладе» накануне забросили три шайбы и, пожалуй, заметно недобрали. Это два.

И последнее. В трёх предыдущих очных встречах в столице Башкортостана меньше трёх шайб хозяева не забрасывали. 4:2, 3:4, 5:1. Вполне вероятно, что отдавшему на днях огромное количество сил и летевшему из Омска СКА потребуется время, чтобы войти в игру. А «Салават» ждать не станет.

Ставка: «Салават Юлаев» выиграет первый период за 3.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android