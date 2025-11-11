«Салават Юлаев» — СКА: не жди лафы в гостях у Уфы

12 ноября в Уфе «Салават Юлаев» примет СКА на льду «Уфа-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 12 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.65. Ничья и овертайм идут за 4.90.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.15. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА (12.11.2025)

Радостно видеть, как «Салават Юлаев» справляется с трудностями и заставляет себя уважать. Вынужденное сокращение бюджета привело к серьёзному ослаблению состава. И, разумеется, к слабым результатам на старте сезона. Но надолго на дне подопечные Виктора Козлова не задержались. Перегруппировались, дождались травмированных, сыгрались. И стали набирать очки. Вот что значит тренерская работа!

Октябрь закрыли серией из пяти побед. Справедливости ради, подбор соперников оказался не самым мощным: проблемный «Трактор», разваливающаяся «Сибирь», крепкий середняк «Нефтехимик». А находящийся вне зоны плей-офф «Адмирал» попал под горячую руку дважды. На указанном отрезке больше двух шайб «СЮ» не пропускал. Зато трижды укладывал по пять-шесть шайб.

Дальше, правда, пошло хуже. Возможно, водоворот событий оказался чрезмерным для молодого коллектива. Александр Самонов перебрался в ЦСКА, зато удалось укрепить подбор полевых игроков. А как несколько сотен болельщиков ночью встречали в аэропорту вернувшегося из фарм-клуба «Вашингтона» Шелдона Ремпала! Есть подозрения, что эмоций на стыке октября и ноября потратили много, да и перераспределение сочетаний привело к откату.

В общем, в четырёх предыдущих встречах добыли всего два очка. Сползли на девятую строчку в Восточной конференции, хотя по потерянным очкам опережают находящийся выше «Барыс». Значит, всё только начинается. Накануне умудрились проиграть «Ладе» (3:5): было очень много меньшинства, вратарь соперника выручал… А за 22 секунды до сирены уфимцы пропустили четвёртую. Сняли голкипера, но тут же получили ещё.

Короткий визит домой завершается — впереди СКА и пауза до 17 ноября. Можно будет перевести дух и восстановиться. СКА после жуткого старта сезона идёт на серии из трёх побед. Пострадали «Шанхайские Драконы», московское «Динамо» и «Авангард». Коллекция скальпов впечатляет, в зону плей-офф наконец-то вошли. Неудивительно, что букмекеры считают гостей фаворитами. Берём П2 и радуемся приятному коэффициенту, да?

Пожалуй, ровно наоборот. Во-первых, у СКА третий выезд подряд за пять дней и пятый матч за девять суток. Календарь плотный, добавились перелёты, энергии осталось мало. Во-вторых, все победы на тоненького — строго в одну шайбу, а дерби с «драконами» вовсе ушло в овертайм. Качество хоккея по-прежнему оставляет вопросы. Как и наличие эмоций после нескольких концовок подряд.

На 1Х дают аккуратный коэффициент 1.60 — для экспресса сгодится. Мы бы выбирали между победой «СЮ» в первом периоде за 3.00 и ИТБ 2.5 гола «Салавата Юлаева» за 2.00. Уфимцы явно разочарованы последними неудачами и выйдут заряженными — это раз. «Ладе» накануне забросили три шайбы и, пожалуй, заметно недобрали. Это два.

И последнее. В трёх предыдущих очных встречах в столице Башкортостана меньше трёх шайб хозяева не забрасывали. 4:2, 3:4, 5:1. Вполне вероятно, что отдавшему на днях огромное количество сил и летевшему из Омска СКА потребуется время, чтобы войти в игру. А «Салават» ждать не станет.

Ставка: «Салават Юлаев» выиграет первый период за 3.00.