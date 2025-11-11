«Спартак» — «Локомотив»: красно-белые ничего не забывают

12 ноября, арена «Мегаспорт» в Москве, матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Локомотив» 12 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно составляет 47% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа «Спартака» оценивается в 2.75.

Вместе с тем аналитики считают, что не будет результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Если обе команды забросят хотя бы по две шайбы, сыграет коэффициент 1.65. Волевая победа «Спартака» идёт за 6.00.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» (12.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Отрадно видеть, как «Спартак» после болезненного выезда в Ярославль собрался и ответил разгромом «Сибири» — 6:3. На старте ноября у красно-белых не всё гладко, но дома команда Алексея Жамнова играет смелее и острее. Последний матч — именно тот случай, когда эмоции и трафик на пятаке соперника вернули уверенность.

Но и соперник серьёзнейший. «Локомотив» — действующий чемпион, да ещё и теперь под руководством Боба Хартли. Это команда с выстроенной обороной и голкипером топ-уровня. Перед выездом в Москву железнодорожники взяли пять встреч и лишь накануне оступились в Нижнем Новгороде. В целом форма внушительная, структура образцовая.

Контекст личек свеж в памяти: 6 ноября «Локомотив» разобрал «Спартак» со счётом 5:2. И это хороший урок для красно-белых перед реваншем в «Мегаспорте». Тогда Ярославль забрал центр, агрессивно душил входы в собственную зону и наказал за ошибки при сменах. Теперь фактор площадки и болельщиков за хоккеистов из столицы.

Игровая логика проста. «Спартак» будет работать через давление на бортах, прострелы, добивания и активный второй темп (Филин, Тодд), «Локомотив» — через контроль ритма, быстрый первый пас и дисциплину без шайбы. Ключ к успеху — борьба за синюю линию и подборы на центральной дуге, где ярославцы традиционно играют чище.

И ещё один козырь гостей — Даниил Исаев. Лучший голкипер прошлого сезона и игрок месяца этой осенью, он стабильно тащит и решает в концовках в тех случаях, когда это требуется больше всего. Если «Спартак» недоберёт в реализации вблизи ворот, преимущество «Локомотива» по линии голкиперов станет решающим.

Календарь? У обеих команд – плотный, но без экстремальных перелётов. Для «Локомотива» это второй матч за три дня после выезда в Нижний Новгород, для «Спартака» — тоже. Но у последнего началась домашняя серия с победы над «Сибирью». Свежесть приблизительно равная, и решат именно качество спецбригад и работа на пятаке.

Поскольку «Локомотив» сейчас более стабилен в нейтральной зоне и воротах, а этого часто хватает в таких очных парных сериях, можно ожидать, что у него будет преимущество. Однако домашний импульс «Спартака» и реакция на 2:5 делают сценарий упорным. В итоге попробуем дождаться овертайма.

Ставка: в матче «Спартак» — «Локомотив» будет овертайм за 4.30.