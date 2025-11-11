«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прежний Василевский и уставший Шестёркин

13 ноября, Тампа, «Бенчмарк Интернейшнл-Арена». «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». У хозяев сейчас бодрый отрезок — семь побед в последних восьми играх. А у гостей роскошный выездной баланс — девять встреч с семью победами. Матч из таких, где будут решать вратари, спецбригады и нюансы.

Коэффициенты на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тампа-Бэй» с учётом овертайма и буллитов предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно составляет 61% вероятности. Итоговая победа «Рейнджерс» идёт за 2.28.

На ничью и овертайм можно поставить за 4.10. При этом аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается в 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — в 1.80. На буллит в основное время дают 11.0.

Прогноз на матч НХЛ «Тампа» — «Рейнджерс» (13.11.2025)

«Тампа-Бэй» после шероховатого старта намотала всё, что можно было намотать, и собрала в кулак всё, что можно было собрать, и теперь снова напоминает ту самую «машину». Пять побед кряду прервал выезд к «Колорадо» (2:3), однако серия не сломалась. Следом был тяжёлый, но характерный выезд в Вегас (6:3) и рабочие 3:2 дома с «Вашингтоном».

Игра простая и взрослая — с терпением, поздними голами и надёжным Василевским. Команда Купера снова берёт очки на автоматизме, а лидеры вроде Кучерова и Хагеля тащат в нужные моменты. По содержанию у «Тампы» порядок: 3,07 гола за игру, шикарное меньшинство (89,6%) и надёжный голкипер. Казалось бы, что ещё нужно для выхода в плей-офф?

Однако теперь в гости едут «Рейнджерс», только что скинувшие с плеч груз домашней серии без побед. Разморозили атаку в матче с «Нэшвиллом» щедро (6:3) — шесть шайб, дубль Панарина, уверенный Шестёркин. Важнейшая деталь — возвращение Трочека после 14 встреч вне игры: сразу две передачи и баланс в центре площадки. Майк Салливан, похоже, нашёл нужную ноту между дисциплиной без шайбы и реализацией.

Дальше, правда, вопросов хватает. «Нью-Йорк» только-только перевёл дух: перелёт на двое суток позже, эмоций потрачено много, а структура ещё не зацементирована. «Тампа» сидит дома, больше отдыхала и чище проводит концовки. Если игра уйдёт в тонкую борьбу, перевес останется на стороне хозяев.

Контекст личных встреч работает на «низовой» сценарий. «Рейнджерс» выигрывают через компактный средний блок и опору на вратаря, «Лайтнинг» — через контроль ритма и неординарные решения от синей линии. Первый гол — почти половина сюжета. Второй — про меньшинство «Тампы», которое регулярно съедает чужое большинство, особенно дома. При равной дисциплине это тонкий, упругий матч на один-два эпизода.

Вывод напрашивается простой и безромантичный. Бережём голову и отталкиваемся от качества обороны и вратарей. Базовый выбор для ставки — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы. «Тампа» продолжит играть в своём ритме. «Нью-Йорк» упрям, но эмоционально и физически подустал. Любителям рискнуть может понравиться победа «Лайтнинг» с учётом овертайма и буллитов.

Ставка: «Тампа» не проиграет «Рейнджерс» + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00.