Экспресс на матч Россия — Перу 12 ноября 2025 года

Клубный футбол взял паузу, чтобы национальные команды провели матчи отборочного турнира ЧМ-2026. Сборная России по-прежнему в бане, но для контрольных встреч соперников находит. Сегодня, 12 ноября, в Санкт-Петербурге состоится матч Россия — Перу. Авторы «Чемпионата» составили прогноз и собрали экспресс на эту игру.

Бодрое начало от подопечных Валерия Карпина

Во-первых, можно рассмотреть вариант с голом сборной России в первом тайме. В пользу яркого шоу уже с первых минут сразу несколько аргументов. Начнём с того, что российская команда под руководством Валерия Карпина в принципе начинает свои матчи очень бодро. Понятно, что нужно сделать скидку на уровень соперников, но с теми же Нигерией и Ираном тоже удалось забить до перерыва.

Ещё одна причина ожидать бодрого старта россиян — «Газпром Арена». Крыша позволит создать комфортную атмосферу для футбола, который старается ставить команде тренерский штаб, а заполненные трибуны вдохновят (или заставят, если угодно) футболистов начать активно сразу после стартового свистка. Перуанцы строятся заново, и им может с трудом даваться организация в первой фазе матча.

Как завершится товарищеская встреча в Санкт-Петербурге?

Сборная Перу не смогла отобраться на ЧМ-2026. Больше того — даже борьбы не обозначила. Всего 12 очков за 18 туров. Предпоследнее место, до зоны стыков не хватило восьми очков. В защите дела обстоят более-менее терпимо, но шесть голов за 18 матчей — это приговор. Абсолютно худший результат среди всех участников квалификации в Южной Америке.

Состав у перуанцев будет экспериментальным. Это по меньшей мере разумно: отборочный цикл позади, тренерский штаб снова поменяли. Самое время проверить молодых и ближайший резерв. Преимущество в классе на стороне сборной России, плюс, опять же, поддержка своих болельщиков. Ставка на победу россиян всухую выглядит симпатично.

Головин приехал, чтобы стать героем

Если рассуждать на тему того, кто может стать героем первого ноябрьского матча сборной России, то мы бы предложили кандидатуру Александра Головина. Во-первых, потому что сборная Перу в условиях перестройки, чужого поля и более низкого уровня мастерства, вероятно, будет играть вторым номером. Россиянам нужен опытный футболист с умением строить позиционные атаки. Головин подходит.

Второй момент — форма Александра. Очень сильно мешают травмы, чтобы выйти на свой уровень. И всё же два гола в конце октября полузащитник в футболке «Монако» забил. Плюс упустил отличный момент перед ноябрьским перерывом в матче с «Лансом». Моменты есть, почему бы не стрельнуть на «Газпром Арене»? Было бы особенно красиво на фоне интереса к игроку со стороны «Зенита».

Экспресс на матч Россия — Перу 12 ноября 2025 года

Ставка 1: Россия забьёт гол в первом тайме за 1.88.

Россия забьёт гол в первом тайме за 1.88. Ставка 2: Россия выиграет всухую за 2.90.

Россия выиграет всухую за 2.90. Ставка 3: Головин забьёт минимум гол за 3.40.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.90 х 3.40 = 18.5.