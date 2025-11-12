Скидки
Спартак — Локомотив: прогноз на матч КХЛ 12 ноября, где смотреть бесплатно, какой канал, прямой эфир, голы, счёт, обзор, ставки

Хоккей сегодня: СКА прилетит от «Салавата Юлаева», «Спартак» вернёт долг «Локомотиву»
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на хоккей 12 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Экспресс с коэффициентом 25.8.

Хоккейный сезон в самом разгаре. К регулярному чемпионату Континентальной хоккейной лиги подтянулась НХЛ. Сегодня, 12 ноября, и ночью 13 ноября пройдут некоторые матчи. Выбрали самые интересные из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Радостно видеть, как «Салават Юлаев» справляется с трудностями и заставляет себя уважать. Вынужденное сокращение бюджета привело к серьёзному ослаблению состава. И, разумеется, к слабым результатам на старте сезона. Но надолго на дне подопечные Виктора Козлова не задержались. Перегруппировались, дождались травмированных, сыгрались. И стали набирать очки. Вот что значит тренерская работа!

Короткий визит домой завершается — впереди СКА и пауза до 17 ноября. Можно будет перевести дух и восстановиться. Питерцы после жуткого старта сезона идут на серии из трёх побед. Пострадали «Шанхайские Драконы», московское «Динамо» и «Авангард». Коллекция «скальпов» впечатляет, в зону плей-офф наконец-то вошли. Неудивительно, что букмекеры считают гостей фаворитами. Берём П2 и радуемся приятному коэффициенту, да?

Пожалуй, ровно наоборот. Во-первых, у СКА третий выезд подряд за пять дней и пятый матч за девять суток. Календарь плотный, добавились перелёты, энергии осталось мало. Во-вторых, все победы на тоненького. Мы бы остановились на победе «Салавата» в первом периоде. Отдавшему на днях огромное количество сил и летевшему из Омска СКА потребуется время, чтобы войти в игру. А уфимцы ждать не станут.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отрадно видеть, как «Спартак» после болезненного выезда в Ярославль собрался и ответил уверенной победой в матче с «Сибирью» — 6:3. В начале ноября у красно-белых не всё гладко, однако дома команда Алексея Жамнова играет смелее и острее. Последний матч — именно тот случай, когда эмоции и трафик на пятаке соперника вернули уверенность.

Но и соперник серьёзнейший. «Локомотив» — действующий чемпион, да ещё теперь под руководством Боба Хартли. Это команда с выстроенной обороной и голкипером топ-уровня. Перед выездом в Москву железнодорожники выиграли пять встреч и лишь накануне оступились в Нижнем Новгороде. В целом форма внушительная, структура образцовая.

Контекст личных матчей свеж в памяти: 6 ноября «Локомотив» разобрал «Спартак» со счётом 5:2. И это хороший урок для красно-белых перед реваншем в «Мегаспорте». Поскольку «Локомотив» сейчас более стабилен в средней зоне и в обороне, а этого часто хватает в таких парных сериях, можно ожидать, что у него будет преимущество. Однако домашний импульс «Спартака» и реакция на 2:5 делают сценарий непредсказуемым. В итоге попробуем дождаться овертайма.

Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тампа-Бэй» после шероховатого старта собрала в кулак всё, что можно было собрать, и теперь снова напоминает ту самую «машину». Пять побед кряду прервал выезд к «Колорадо» (2:3), однако команда не сломалась. Следом был тяжёлый, но успешный выезд в Вегас (6:3) и рабочие 3:2 дома с «Вашингтоном». Игра простая и взрослая — с терпением, поздними голами и надёжным Василевским.

Однако теперь в гости едут «Рейнджерс», только что скинувшие с плеч груз домашней серии без побед. Разморозили атаку в матче с «Нэшвиллом» щедро — шесть шайб, дубль Панарина, уверенный Шестёркин – 6:3. Важнейшая деталь — возвращение Трочека после 14 матчей вне игры: сразу две передачи и баланс в средней зоне.

Дальше, правда, вопросов хватает. «Синерубашечники» только-только перевели дух: перелёт на двое суток позже, эмоций потрачено много. «Тампа» – дома, больше отдыхала и чище проводит концовки. Контекст очных встреч работает на «низовой» сценарий. Вывод напрашивается простой и неромантичный. Отталкиваемся от качества игры в обороны и вратарей. Базовый выбор для ставки – «1Х + тотал меньше 6.5 шайбы». «Лайтнинг» продолжат играть в своём ритме. «Рейнджерс» упрямы, но эмоционально и физически подустали.

Экспресс на хоккей 12 ноября 2025 года

  • Ставка 1: «Салават Юлаев» выиграет первый период в матче со СКА за 3.00.
  • Ставка 2: в матче «Спартак» — «Локомотив» будет овертайм за 4.30.
  • Ставка 3: «Тампа-Бэй» не проиграет «Рейнджерс» + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00.

Общий коэффициент: 3.00 х 4.30 х 2.00 = 25.8.

Комментарии
