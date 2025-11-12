Скидки
Ак Барс — Динамо Москва: матч КХЛ 13 ноября 2025 года, прогноз и ставка, прямая трансляция, какой канал покажет, голы и счёт

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: нельзя отпускать «Металлург»
Алексей Анисимов
«Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
У казанцев двойная мотивация в предстоящем матче.

13 ноября, Казань, «Татнефть-Арена». «Ак Барс» принимает московское «Динамо» и пытается вернуться на победные рельсы. Однако у гостей свои планы на этот счёт. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва 13 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают лёгкое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.31, что приблизительно составляет 43% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.28, а победа московского «Динамо» оценивается в 2.61.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.66, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.21. Если обе команды забьют хотя бы по две шайбы, сыграет коэффициент 1.70. На гол защитника дают 1.65.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Москва (13.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» собирается с духом. Октябрьскую серию побед сменил холодный душ в ноябре. Болезненное поражение в Ярославле от чемпиона (1:3), разговоры об основательности. Тренер честно признаёт — надо выжимать максимум из сильных отрезков и не расплёскивать инициативу. Домашняя арена и дисциплина в работе без шайбы — именно то, что вернёт казанцев в их привычную тональность.

Будет ли просто? Конечно же, нет. Дальше — соперник, который заставляет держать спину ровно. Столичное «Динамо» шло на шестиматчевой победной серии, пока СКА не щёлкнул по носу в самой концовке, а затем не добавили боли «Шанхайские Драконы» в Москве — 1:4. Алексей Кудашов после этих матчей говорил о нехватке свежести. Календарь плотный, эмоций с октября сожгли много.

И всё же мотивация у казанцев вернуться к победам есть — надо догонять лидирующий в конференции «Металлург». На выезде в Казани бело-голубым придётся играть скорее умнее, чем быстрее. Домашний лёд поможет хозяевам задать свой ритм.

Тренерская дуэль тоже выглядит интересно. Анвар Гатиятулин просит основательности и рациональности, Кудашов — компактности и холодной головы. Важный момент — спецбригады. У «Динамо» претензии к большинству звучат неслучайно, а у «Ак Барса» штрафное время в ноябре стало дороже, чем месяц назад. Так что каждая лишняя двухминутка будет как отдельный тест для нервов в предстоящей встрече.

Пожалуй, комбинация ставок на то, что «Ак Барс» не проиграет, а встреча получится низовой, выглядит осмысленно. Казанцы играют дома и уже выдали крепкий матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком» (4:1). Вернулись к победам. Московское «Динамо», в свою очередь, уступило «Шанхайским Драконам» после нервной концовки в игре со СКА. Падение реализации и эмоциональные траты — классический триггер для прагматичной модели игры.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.

Комментарии
