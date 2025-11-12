Чао, Италия! Норвегия снимет все вопросы к 30-й минуте матча с Эстонией

13 ноября, Осло, «Уллевол». Сборная Норвегии примет сборную Эстонии в матче 9-го тура европейской квалификации ЧМ-2026 в группе I. Ситуация крайне любопытная, поскольку норвежская команда претендует на прямое попадание на чемпионат мира. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Норвегия — Эстония 13 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.03, что составляет приблизительно 97% вероятности. Победа Эстонии оценивается коэффициентом 81.00. Ничейный исход можно найти в линии за 29.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.50. Самый ожидаемый счёт — 4:0 в пользу Норвегии.

Прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Норвегия — Эстония (13.11.2025)

Норвегия подойдёт к матчу с Эстонией в роли безусловного фаворита: лидерство в группе, мощная разница мячей и домашнее поле «Уллевола». В первом круге норвежцы в Таллине добыли рабочие 1:0 — полезное напоминание, что соперник не развалится от первого же натиска. Но класс и глубина у хозяев ощутимо выше, а задача — добрать очки для уверенного финиша.

Норвежской командой по-прежнему руководит Столе Сольбаккен. Классно выстроенная вертикаль: высокий прессинг, быстрые переводы на фланги и агрессивная работа в штрафной. Этот подход Сольбаккена тянется уже несколько лет и на отрезках отборочного цикла приносил серии крупных побед. Контекст и подход тренера здесь важнее любых имен.

Хотя кое о ком вспомнить всё же стоит. Главная новость о заявке — Мартин Эдегор не готов. Колено оставляет капитана за пределами состава на ноябрьское окно. Однако есть Эрлинг Холанд, который в октябре оформил хет-трик в ворота Израиля и уверенно тащит атаку как на клубном уровне, так и в сборной. Рядом — Сёрлот, усиливающий давление в штрафной. В такой конфигурации Норвегия не теряет остроты у ворот.

Эстония при Юргене Хенне омолаживает состав и держит дисциплину в обороне. В воротах первый номер — Карл Хейн, и именно он способен растянуть интригу. А скорее всего, норвежцы обязательно упрутся в эстонский «автобус». Но общий ресурс у гостей гораздо скромнее, длинные отрезки без мяча — неизбежность. Проблему усиливают потери: из состава выпали Маттиас Кяйт и Максим Паскотши — удар по центру поля и правой бровке. План станет ещё более осторожным.

Вероятная тактика на матч просматривается очень хорошо. Норвегия сразу поднимет темп, загрузит фланги и будет искать стандарты, давить вторым темпом. Эстония спрячется в низком блоке, попытается цепляться за редкие вылазки и те же стандарты. Первая встреча показала, что взлом эстонской обороны может занять время. Однако на этот раз норвежцы дома, и с мотивацией у них нет никаких проблем.

Прогнозируем, что Норвегия победит и не пропустит. А разница в классе, домашний стадион и кадровые потери у Эстонии толкают не только к сухому сценарию, но и к потенциальному разгрому. Наша же ставка будет на очень быстрое преимущество норвежцев — Ф1 (-1) к 30-й минуте. В рамках этой квалификации команда Сольбаккена начинает очень резво и способна забить гол-другой на домашнем стадионе в ворота потерявшего всякий стимул соперника.

Ставка: победа Норвегии с форой (-1) к 30-й минуте матча с Эстонией за 2.00.