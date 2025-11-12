Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Авангард — Трактор, прогноз на матч КХЛ 13 ноября 2025, во сколько начало, кто победит, трансляция, обзор

«Авангард» — «Трактор»: широка страна моя родная
Алексей Серяков
«Авангард» — «Трактор»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Обе команды на прошлой неделе играли на Дальнем Востоке. Откуда силы взять?

13 ноября в Омске «Авангард» примет «Трактор» на льду «G-Drive Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» 13 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.94, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.50. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.92, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.90. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» (13.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» в последнее время не блещет. В семи предыдущих матчах добыто всего две победы. Обе на своём льду, причём на тоненького. Досталось барахтающемуся рядом с границей зоны плей-офф «Барысу» (4:3) и крепкому середняку «Нефтехимику» (2:1). В остальном получается грустно.

Впрочем, это вполне ожидаемо. Проигрывали либо крепким командам («Северсталь», «Металлург»), либо на Дальнем Востоке. Из Хабаровска и Владивостока увезли два очка, дважды уступив в овертайме. Возвращение на родной лёд не заладилось — 0:1 в матче со СКА. То есть третье поражение подряд, а больше двух шайб в предыдущий раз забрасывали в октябре.

Обычно после возвращения с Дальнего Востока обратная акклиматизация накрывает на шестой-седьмой день. Да, выпадает как раз на следующую игру. Дополнительный день отдыха у подопечных Ги Буше был, хотя тут нужно вспомнить тягу канадского специалиста к 11 нападающим в заявке. Энергии команде не хватает всё чаще, а без выигранного конька много забивать сложно.

Материалы по теме
РПЛ на середине пути, и ничего не ясно! Кто станет чемпионом?
РПЛ на середине пути, и ничего не ясно! Кто станет чемпионом?

«Авангард» по-прежнему чувствует себя довольно комфортно, входя в группу преследователей «Металлурга» и «Ак Барса». Хороший старт сезона создал подушку безопасности. Другое дело, что предыдущая победа над топ-клубом в основное время датирована аж 14 октября. Почти месяц прошёл!

Ещё совсем недавно мог возникнуть кощунственный вопрос: считать ли нынешний «Трактор» топ-клубом? Казалось бы, действующий финалист Кубка Гагарина, сохранивший главного тренера! И всё же — проблем по осени было очень много, результаты откровенно не впечатляли. Зато ноябрь, напротив, получается что надо: четыре победы в пяти последних встречах.

Челябинцы сравнялись с омичами по количеству очков, хотя провели на пару игр больше. И вроде бы «Трактор» сейчас «горячее», вовсю работает над усилением состава, а линия букмекеров слишком уж перекошена в пользу хозяев. Здесь как в анекдоте — есть нюанс. Имя ему — третий выездной матч за пять суток. Два предыдущих состоялись во Владивостоке и Хабаровске.

Материалы по теме
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322

Есть подозрение, что после такого гости будут далеки от оптимального состояния и движением тоже не порадуют. В то же время «Авангард» на фоне падения результатов с большой долей вероятности сыграет понадёжнее. Две предыдущие очные встречи удались на славу — 5:1 и 5:8. Боимся, в этот раз голов окажется поменьше. Банально не хватит сил.

При желании можно рассмотреть лобовую ничью с коэффициентом 4.30. Нам же больше нравится тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 2.00. Полагаем, соперникам потребуется какое-то время, чтобы разбегаться и нащупать ритм. Основные события тут должны быть уже во второй половине игры.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 2.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android