«Авангард» — «Трактор»: широка страна моя родная

13 ноября в Омске «Авангард» примет «Трактор» на льду «G-Drive Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» 13 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.94, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.50. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.92, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.90. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» (13.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» в последнее время не блещет. В семи предыдущих матчах добыто всего две победы. Обе на своём льду, причём на тоненького. Досталось барахтающемуся рядом с границей зоны плей-офф «Барысу» (4:3) и крепкому середняку «Нефтехимику» (2:1). В остальном получается грустно.

Впрочем, это вполне ожидаемо. Проигрывали либо крепким командам («Северсталь», «Металлург»), либо на Дальнем Востоке. Из Хабаровска и Владивостока увезли два очка, дважды уступив в овертайме. Возвращение на родной лёд не заладилось — 0:1 в матче со СКА. То есть третье поражение подряд, а больше двух шайб в предыдущий раз забрасывали в октябре.

Обычно после возвращения с Дальнего Востока обратная акклиматизация накрывает на шестой-седьмой день. Да, выпадает как раз на следующую игру. Дополнительный день отдыха у подопечных Ги Буше был, хотя тут нужно вспомнить тягу канадского специалиста к 11 нападающим в заявке. Энергии команде не хватает всё чаще, а без выигранного конька много забивать сложно.

«Авангард» по-прежнему чувствует себя довольно комфортно, входя в группу преследователей «Металлурга» и «Ак Барса». Хороший старт сезона создал подушку безопасности. Другое дело, что предыдущая победа над топ-клубом в основное время датирована аж 14 октября. Почти месяц прошёл!

Ещё совсем недавно мог возникнуть кощунственный вопрос: считать ли нынешний «Трактор» топ-клубом? Казалось бы, действующий финалист Кубка Гагарина, сохранивший главного тренера! И всё же — проблем по осени было очень много, результаты откровенно не впечатляли. Зато ноябрь, напротив, получается что надо: четыре победы в пяти последних встречах.

Челябинцы сравнялись с омичами по количеству очков, хотя провели на пару игр больше. И вроде бы «Трактор» сейчас «горячее», вовсю работает над усилением состава, а линия букмекеров слишком уж перекошена в пользу хозяев. Здесь как в анекдоте — есть нюанс. Имя ему — третий выездной матч за пять суток. Два предыдущих состоялись во Владивостоке и Хабаровске.

Есть подозрение, что после такого гости будут далеки от оптимального состояния и движением тоже не порадуют. В то же время «Авангард» на фоне падения результатов с большой долей вероятности сыграет понадёжнее. Две предыдущие очные встречи удались на славу — 5:1 и 5:8. Боимся, в этот раз голов окажется поменьше. Банально не хватит сил.

При желании можно рассмотреть лобовую ничью с коэффициентом 4.30. Нам же больше нравится тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 2.00. Полагаем, соперникам потребуется какое-то время, чтобы разбегаться и нащупать ритм. Основные события тут должны быть уже во второй половине игры.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 2.00.