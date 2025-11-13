Скидки
Авангард — Трактор: прогноз и ставка на матч 13 ноября, где смотреть бесплатно, трансляция, какой канал, прямой эфир, счёт и голы

«Авангард» и «Трактор» вспомнят Дальний Восток, «Ак Барс» против «Динамо»: экспресс на КХЛ
Экспресс на матчи КХЛ 13 ноября 2025 года
Прогнозы и ставки на матчи регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги несётся на всех парусах. Сегодня, 13 ноября, очередной игровой день. Афиш совсем мало, всего две. Однако они берут качеством. «Авангард» принимает «Трактор», а московское «Динамо» гостит у «Ак Барса».

Прогноз на матч «Авангард» — «Трактор»

13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
«Авангард» в последнее время не блещет. В семи предыдущих матчах добыто всего две победы. Обе на своём льду, причём на тоненького. В остальном получается грустно. Впрочем, это вполне ожидаемо. Проигрывали омичи либо крепким командам («Северсталь», «Металлург»), либо на Дальнем Востоке. Из Хабаровска и Владивостока увезли два очка, дважды уступив в овертайме. Возвращение на родной лёд не заладилось — 0:1 от СКА.

Ещё совсем недавно мог возникнуть кощунственный вопрос: считать ли нынешний «Трактор» топ-клубом? Казалось бы, действующий финалист Кубка Гагарина, сохранивший главного тренера! И всё же — проблем по осени было очень много, результаты откровенно не впечатляли. Зато ноябрь, напротив, получается что надо: четыре победы в пяти последних встречах. Однако есть нюанс. Имя ему — третий выездной матч за пять суток. Два предыдущих состоялись во Владивостоке и Хабаровске.

Есть подозрение, что после такого гости будут далеки от оптимального состояния и движением тоже не порадуют. В то же время «Авангард» на фоне падения результатов с большой долей вероятности сыграет понадёжнее. Две предыдущие очные встречи удались на славу — 5:1 и 5:8. В этот раз голов, вероятно, окажется поменьше. Банально не хватит сил. Полагаем, соперникам потребуется какое-то время, чтобы разбегаться и нащупать ритм. Основные события тут должны быть уже во второй половине.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва

13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
«Ак Барс» собирается с духом. Октябрьскую серию побед сменил холодный душ в ноябре. Болезненное поражение в Ярославле от чемпиона (1:3), разговоры об основательности. И всё же мотивация у казанцев вернуться к победам есть — надо догонять лидирующий в конференции «Металлург». Домашний лёд поможет хозяевам задать свой ритм.

Будет ли просто? Конечно же, нет. Дальше — соперник, который заставляет держать спину ровно. Столичное «Динамо» шло на шестиматчевой победной серии, пока СКА не щёлкнул по носу в самой концовке, а затем не добавили боли «Шанхайские Драконы» в Москве — 1:4. Алексей Кудашов после этих матчей говорил о нехватке свежести. Календарь плотный, эмоций с октября сожгли много.

Пожалуй, комбинация ставок на то, что «Ак Барс» не проиграет, а встреча получится низовой, выглядит осмысленно. Казанцы играют дома и уже выдали крепкий матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком» (4:1). Вернулись к победам. Московское «Динамо», в свою очередь, уступило «Шанхайским Драконам» после нервной концовки в игре со СКА. Падение реализации и эмоциональные траты — классический триггер для прагматичной модели игры.

Экспресс на матчи КХЛ 13 ноября 2025 года

  • Ставка 1: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде в матче «Авангард» – «Трактор» за 2.00.
  • Ставка 2: «Ак Барс» не проиграет московскому «Динамо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.30 = 4.60.

