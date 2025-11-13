«Авангард» и «Трактор» вспомнят Дальний Восток, «Ак Барс» против «Динамо»: экспресс на КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги несётся на всех парусах. Сегодня, 13 ноября, очередной игровой день. Афиш совсем мало, всего две. Однако они берут качеством. «Авангард» принимает «Трактор», а московское «Динамо» гостит у «Ак Барса».

Прогноз на матч «Авангард» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Трактор Челябинск

«Авангард» в последнее время не блещет. В семи предыдущих матчах добыто всего две победы. Обе на своём льду, причём на тоненького. В остальном получается грустно. Впрочем, это вполне ожидаемо. Проигрывали омичи либо крепким командам («Северсталь», «Металлург»), либо на Дальнем Востоке. Из Хабаровска и Владивостока увезли два очка, дважды уступив в овертайме. Возвращение на родной лёд не заладилось — 0:1 от СКА.

Ещё совсем недавно мог возникнуть кощунственный вопрос: считать ли нынешний «Трактор» топ-клубом? Казалось бы, действующий финалист Кубка Гагарина, сохранивший главного тренера! И всё же — проблем по осени было очень много, результаты откровенно не впечатляли. Зато ноябрь, напротив, получается что надо: четыре победы в пяти последних встречах. Однако есть нюанс. Имя ему — третий выездной матч за пять суток. Два предыдущих состоялись во Владивостоке и Хабаровске.

Есть подозрение, что после такого гости будут далеки от оптимального состояния и движением тоже не порадуют. В то же время «Авангард» на фоне падения результатов с большой долей вероятности сыграет понадёжнее. Две предыдущие очные встречи удались на славу — 5:1 и 5:8. В этот раз голов, вероятно, окажется поменьше. Банально не хватит сил. Полагаем, соперникам потребуется какое-то время, чтобы разбегаться и нащупать ритм. Основные события тут должны быть уже во второй половине.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Динамо М Москва

«Ак Барс» собирается с духом. Октябрьскую серию побед сменил холодный душ в ноябре. Болезненное поражение в Ярославле от чемпиона (1:3), разговоры об основательности. И всё же мотивация у казанцев вернуться к победам есть — надо догонять лидирующий в конференции «Металлург». Домашний лёд поможет хозяевам задать свой ритм.

Будет ли просто? Конечно же, нет. Дальше — соперник, который заставляет держать спину ровно. Столичное «Динамо» шло на шестиматчевой победной серии, пока СКА не щёлкнул по носу в самой концовке, а затем не добавили боли «Шанхайские Драконы» в Москве — 1:4. Алексей Кудашов после этих матчей говорил о нехватке свежести. Календарь плотный, эмоций с октября сожгли много.

Пожалуй, комбинация ставок на то, что «Ак Барс» не проиграет, а встреча получится низовой, выглядит осмысленно. Казанцы играют дома и уже выдали крепкий матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком» (4:1). Вернулись к победам. Московское «Динамо», в свою очередь, уступило «Шанхайским Драконам» после нервной концовки в игре со СКА. Падение реализации и эмоциональные траты — классический триггер для прагматичной модели игры.

Экспресс на матчи КХЛ 13 ноября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде в матче «Авангард» – «Трактор» за 2.00.

тотал меньше 1.5 гола в первом периоде в матче «Авангард» – «Трактор» за 2.00. Ставка 2: «Ак Барс» не проиграет московскому «Динамо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.30 = 4.60.