Мегаэкспресс с коэффициентом 38.1 на матчи отбора ЧМ-2026 13 ноября 2025 года

Клубный футбол взял паузу, сейчас всё внимание — на международную арену. В Европе в ноябре пройдут заключительные матчи квалификации ЧМ-2026. Интриг и драматических сюжетов хватает. Авторы «Чемпионата» подготовили большой экспресс на игры, которые пройдут сегодня, 13 ноября.

Прогноз на матч Норвегия — Эстония

Норвегия подойдёт к матчу с Эстонией в качестве безусловного фаворита: лидерство в группе, мощная разница мячей и домашнее поле «Уллевола». В первом круге норвежцы в Таллине добыли рабочие 1:0 — полезное напоминание, что соперник не развалится от первого же натиска. Но класс и глубина у хозяев ощутимо выше, а задача — добрать очки для уверенного финиша на первой строчке.

Эстония при Юргене Хенне омолаживает состав и держит дисциплину в обороне. В воротах первый номер — Карл Хейн, и именно он способен растянуть интригу. А скорее всего, норвежцы обязательно упрутся в эстонский «автобус». Но общий ресурс у гостей гораздо скромнее, длинные отрезки без мяча — неизбежность. Проблему усиливают потери: из состава выпали Маттиас Кяйт и Максим Паскотши — удар по центру поля и правой бровке. План станет ещё более осторожным.

Прогнозируем, что Норвегия победит и не пропустит. А разница в классе, домашний стадион и кадровые потери у Эстонии толкают не только к «сухому» сценарию, но и к потенциальному разгрому. Наша же ставка будет на очень быстрое преимущество норвежцев — Ф1(-1) к 30-й минуте. В рамках этой квалификации команда Сольбаккена начинает очень резво и способна забить гол-другой на домашнем стадионе в ворота потерявшего всякий стимул соперника.

Прогноз на матч Армения — Венгрия

В группе F сложилась любопытная ситуация. Напрямую на чемпионат мира выводит только первое место. Здесь всё практически решено: сборная Португалии накопила 10 очков за два тура до окончания квалификации. Осталось уладить формальности. Зато на вторую строчку претендует каждая из трёх оставшихся команд. А это пропуск в стыки.

Наилучшее положение у сборной Венгрии. Во-первых, пять очков и чистое второе место. У ирландцев – четыре, у армян — три. Во-вторых, лучшая разность забитых и пропущенных (8:7), а при равенстве очков первым дополнительным показателям станет именно разница мячей. И, наконец, третье. Календарь. Обе игры с португальцами позади, остались только Армения и Ирландия.

Сборная Армении потерпела три поражения всухую, а в заключительном туре отправится в Португалию. Здесь шансы на второе место скорее теоретические. На ИТБ 1.5 гола сборной Венгрии выставлен приятный коэффициент 1.70. Его и возьмём. Во-первых, с результативностью у венгров полный порядок. Во-вторых, Армения дома играет бодро, а тут ещё и ситуация располагает. Пространство у гостей должно быть.

Прогноз на матч Англия — Сербия

Сборная Англии ещё в октябре оформила путёвку на чемпионат мира. Ещё бы — шесть побед из шести возможных, 18 очков. На разность забитых и пропущенных слабонервным лучше не смотреть — 18:0. Ни единого пропущенного мяча. Конечно, конкуренты такой темп не потянули и близко. Теперь с чистой совестью можно обкатывать ближайший резерв.

Шансы сербов на вторую строчку и попадание в стыки и без того были низкими. А поражение в очной встрече с англичанами сделало их призрачными, ведь при прочих равных первый дополнительный показатель — общая разница мячей. У сборной Сербии она нулевая. У идущей на второй строчке Албании резко положительная — «+3». В стане команды произошла смена тренера — эмоциональный всплеск позади, ставить игру времени нет.

Есть подозрение, что бесконечные тренерские перестановки уже не оказывают особого влияния на футболистов. Привыкли. Рутина! Разница в классе понятна, а стадион «Уэмбли» сподвигнет хозяев не опускаться ниже определённой планки, если говорить о самоотдаче. Ничья видится для гостей максимумом. Мы же аккуратно возьмём «обе забьют — нет» за 1.73. Англичане в принципе не пропускали в отборе ЧМ-2026, а в шести матчах с участием Сербии эта ставка не доехала лишь один раз. Не будем спорить с математикой.

Прогноз на матч Молдавия — Италия

Отношения с чемпионатами мира у сборной Италии давно и упорно не складываются. Третий подряд пролёт мимо финального этапа станет катастрофой и национальным позором. А ведь вероятность такого развития событий весьма вероятна даже после пяти побед кряду. Спасибо регламенту проведения квалификации. Всё упирается в один пункт: при равенстве очков смотрят не на очные встречи, а на общую разницу мячей.

Беда в том, что сборная Норвегии осечек вообще не допускала, а покрыть разницу мячей практически нереально. У скандинавов на три очка больше при одной лишней игре, 29 забитых и три пропущенных. То есть «+26». У сборной Италии есть игра в запасе с худшей командой группы. Сборная Молдавии набрала всего одно очко, скатав ничью с Эстонией. Ни на что не претендует, в классе уступает целую пропасть. Беда в том, что даже 10 голов не хватит.

Разумеется, итальянцы постараются отвести душу. Всерьёз рассуждать о прямом попадании на ЧМ сложно, а вот выместить злость и зарядиться дополнительной уверенностью перед стыками не повредит. Ждём уверенной победы фаворита. Скорее всего, даже крупной. Взять Ф2 (-3) предлагают с коэффициентом 1.73, в случае выигрыша Италии с разницей в три мяча произойдёт возврат. Нам же больше нравится ИТБ 3.5 гола Италии за 1.95.

Прогноз на матч Ирландия — Португалия

Сборная Португалии уже выполнила основную часть работы. Остались формальности. 10 очков в четырёх турах, чистое первое место в турнирной таблице. Две победы одержаны с минимальной разницей в счёте (3:2 с Венгрией и 1:0 с Ирландией), зато в Ереване со сборной Армении покуражились на славу. За два тура до окончания квалификации Португалия опережает ближайшего преследователя на пять очков. А 16 ноября ей играть со сборной Армении, причём на своём поле. Уж там-то все вопросы точно будут улажены.

Пожалуй, здесь и заключается основной повод для сомнений. Ирландия и Венгрия сражаются за вторую строчку, в последнем туре сойдутся между собой. Ирландцы сделают всё возможное, чтобы зацепиться за очки с фаворитом, особенно на своём поле. То есть хозяева выйдут биться и умирать, а Португалия — довершать начатое. Разность мотиваций способна покрыть внушительный разрыв в уровне исполнительского мастерства.

Так что перекос в линии видится чрезмерным. За последние четыре года соперники трижды встречались в отборочных турнирах к ЧМ-2026. Результаты — 2:1, 0:0 и 1:0. Полностью вписывается в наши ожидания. Мы бы выбирали между победой сборной Ирландии с форой (+1.5) за 1.85 и тотал меньше 3 мячей за 1.75. Второй вариант, пожалуй, чуть симпатичнее. Роналду оставит голы для сборной Армении.

Прогноз на матч Франция — Украина

Встреча лидеров группы D. После четырёх туров отборочного цикла сборная Франции возглавляет турнирную таблицу с 10 очками из 12 возможных. Сборная Украины же напрочь завалила сентябрьскую часть квалификации. Азербайджан уже ни на что не претендует, а вот Исландия отстаёт от Украины всего на три очка. И с Францией уже встретилась дважды, то есть у неё преимущество по календарю. Очевидно, что украинцам хорошо бы покинуть Париж не с пустыми руками.

Однако мотивированная сборная Франции — это серьёзно. А с мотивацией у «трёхцветных» проблем нет. Напрямую на ЧМ-2026 выводит первое место, второе отправляет в стыки. При равенстве очков приоритет не у личных встреч, а у разницы мячей во всех играх. Так что доводить дело до выезда в Азербайджан смысла нет. Можно снять все вопросы на родном стадионе, после чего с чистой совестью дать шанс резервистам.

Разгромные победы сборная Франции при Дидье Дешаме практикует редко и вообще забивает с чувством меры. Раз так, лезть в большие форы не рискнём. А вот тоталы — совсем другое дело. За последние 13 лет команды провели шесть официальных встреч. Ни в одной из них не состоялось больше трёх голов. Пожалуй, тотал меньше 3 мячей за 1.90 кажется оптимальным вариантом. Что-то в духе 2:0 или 2:1 здесь весьма вероятно.

Экспресс на квалификацию ЧМ-2026 13 ноября 2025 года

Ставка 1: победа Норвегии с форой (-1) к 30-й минуте матча с Эстонией за 2.00.

победа Норвегии с форой (-1) к 30-й минуте матча с Эстонией за 2.00. Ставка 2: ИТБ 1.5 гола сборной Венгрии в матче с Арменией за 1.70.

ИТБ 1.5 гола сборной Венгрии в матче с Арменией за 1.70. Ставка 3: обе забьют — нет в матче Англия — Сербия за 1.73.

обе забьют — нет в матче Англия — Сербия за 1.73. Ставка 4: ИТБ 3.5 гола сборной Италии в матче с Молдавией за 1.95.

ИТБ 3.5 гола сборной Италии в матче с Молдавией за 1.95. Ставка 5: тотал меньше 3 голов в матче Ирландия — Португалия за 1.75.

тотал меньше 3 голов в матче Ирландия — Португалия за 1.75. Ставка 6: тотал меньше 3 голов в матче Франция — Украина за 1.90.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.70 х 1.73 х 1.95 х 1.75 х 1.90 = 38.1.