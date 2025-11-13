Люксембург — Германия. По обоюдному согласию

14 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Люксембурга и Германии, выступающие в группе А. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Люксембург — Германия 14 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.11, что составляет приблизительно 89% вероятности. Победа Люксембурга оценивается коэффициентом 26.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Люксембург — Германия

В группе А за два тура до завершения квалификации ничего не ясно. Нет, фаворит понятен и более чем ожидаем — это сборная Германии. А вот единоличный лидер отсутствует. Немцы вместе со словаками набрали по девять очков. Теоретически напрямую попасть на чемпионат мира может даже Северная Ирландия, у которой шесть очков. Люксембург тут в качестве завтрака: четыре поражения с общей разностью 1:10.

Германия стартовала с сенсационного поражения в Словакии со счётом 0:2, однако быстро взяла себя в руки. Тем самым избежав судьбы сборной Италии. Дальше добыты три победы кряду с неплохой разницей. Дважды досталось Северной Ирландии (3:1 и 1:0), один раз на орехи получил Люксембург (4:0).

Именно баланс забитых и пропущенных мячей станет первым дополнительным показателем при равенстве очков. Так что подопечные Юлиана Нагельсмана на сегодня хозяева своей судьбы. По разнице мячей – «+5» (8:3) – у них есть фора перед словаками с их «+3» (5:2). А главное — в заключительном туре сыграют с главным конкурентом. Да ещё и в родных стенах.

Потому расклад прост. Достаточно обыграть самую слабую команду квартета, после чего не проиграть Словакии. Хотя немцы, естественно, постараются перевыполнить план. Гнаться за счётом и тратить дополнительные силы смысла нет, что видно в котировках букмекеров. Например, ИТБ 3 голов сборной Германии можно взять за крепкий коэффициент 1.90. Скорее всего, свои три мяча фаворит сообразит.

В октябре в Зинсхайме немцы забили четырежды к 50-й минуте. Справедливости ради, там уже в середине первого тайма сборная Люксембурга осталась в меньшинстве. На победу гостей всухую выставлен скромный коэффициент 1.68. Добротный вариант для экспресса, но для одинара хочется найти что-то посмелее.

С учётом внушительного перевеса в исполнительском мастерстве альтернатив немного. Нам нравится разве что тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 1.93. Скорее всего, немцы проведут агрессивный дебют и быстро создадут задел, после чего поберегут силы на Словакию. Там будет посложнее. А у Люксембурга особо и выбора нет, придётся согласиться с результатом.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 1.93.