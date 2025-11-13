Хорватия — Фарерские острова. Ещё один участник ЧМ-2026

14 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Хорватии и Фарерских островов, выступающие в группе L. Игра пройдёт на стадионе «Риека» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Хорватия — Фарерские острова

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.09, что составляет приблизительно 91% вероятности. Победа Фарер оценивается коэффициентом 35.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.60.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.20.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Хорватия — Фарерские острова

Проходная игра. Формально сборная Хорватии ещё не обеспечила себе путёвку на чемпионат мира, хотя на деле всем всё понятно. 16 очков в шести матчах, чистое первое место в турнирной таблице. Теоретически вырвать лидерство ещё способна Чехия, которая провела на одну игру больше и набрала на три очка меньше.

То есть хорватам достаточно набрать одно очко в двух оставшихся турах. В соперниках, если что, Фареры и Черногория. Но даже если представить ситуацию, при которой фаворит терпит два поражения, он с огромной долей вероятности пройдёт дальше. Потому что имеет разницу забитых и пропущенных «+19», в то время как у Чехии куда более скромные «+4».

В общем, не стоит удивляться экспериментальному составу, отдыху для лидеров и дополнительному шансу для резервистов. Легендарное поколение хорватского футбола нужно беречь, а календарь нынче невероятно плотный. Самое время проверить в деле молодёжь, тем более как минимум несколько по-настоящему перспективных игроков у хорватов есть.

Фарерские острова продолжают планомерное развитие. Такими темпами через несколько лет начнут всерьёз бороться за попадание в финальную часть чемпионата Европы, где отбор гораздо мягче. На ЧМ им пока рановато, хотя зубы снова показали. В семи матчах пропустили всего шесть мячей. Дважды обыграли Гибралтар, после чего поверили в себя и под шумок добыли победы во встречах с Черногорией (4:0) и даже с Чехией (2:1). Дашь руку — откусят по локоть.

С 12 очками Фареры располагаются на третьей строчке, отставая от Чехии на одно очко. Опять же, формально сохраняют шансы на попадание в стыки. Но для этого придётся набрать в заключительном туре больше очков, чем конкурент. А тому предстоит игра с Гибралтаром, да ещё и в родных стенах. Нет, точно нет.

Хорватия, вероятно, не покажет свой лучший футбол, но в родных стенах совсем уж валять дурака не станет. Закатит один-два мяча и, скорее всего, одержит победу. Вряд ли крупную. Мы бы выбирали между между ставкой на тотал меньше 3 мячей за 1.87 и победой сборной Фарерских островов с форой (+2.5) за 1.93.

Ставка: тотал меньше 3 мячей в матче Хорватия — Фареры за 1.87.