Ангола — Аргентина: ради этого потрачено € 12 млн

У африканцев мало шансов даже на гол.

Аргентина приезжает в Луанду как главный гость празднования 50-летия независимости Анголы. Товарищеский матч сборных пройдёт на «Эштадиу 11 де Новембру» 14 ноября, начало — в 19:00 мск. По сообщениям СМИ, ради визита чемпионов мира хозяева заплатили около € 12 млн — уровень события объяснять не нужно.

Коэффициенты на матч Ангола — Аргентина 14 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 85% вероятности. Победа Анголы оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу аргентинцев.

Прогноз на товарищеский матч Ангола — Аргентина (14.11.2025)

Гостями по-прежнему руководит Лионель Скалони. Сборная тренируется в Испании и перелетает в Африку накануне, а часть ветеранов получит отдых сразу после матча. План у штаба аккуратный, без излишней нагрузки. В целом же это всё равно команда с отлаженной структурой и привычкой побеждать в таких встречах без особых проблем.

Главная фигура матча — Лионель Месси. Его присутствие меняет геометрию атаки аргентинцев: стандарты, передачи в разрез, затяжные розыгрыши с Лаутаро Мартинесом и подключениями Николаса Гонсалеса. В товарищеском формате минут у Лео может быть меньше обычного, но даже полчаса в его исполнении часто хватает, чтобы вскрыть низкий блок.

Анголу недавно принял француз Патрис Бомель. Команда логично уйдёт в компактную оборону и будет ловить моменты через быстрые выпады. Главная надежда на ударное качество Желсона Далы и мощь Мабулулу. Атмосфера праздника и домашний стадион добавят хозяевам эмоций, но класс соперника настолько высок, что почти наверняка вынудит играть без риска.

У гостей есть важные новости по составу. Джулиано Симеоне, Науэль Молина и Хулиан Альварес не сыграют из-за несвоевременного оформления документов по вакцинации от жёлтой лихорадки. Плюс Эмилиано Мартинес не вызван. Ротация неизбежна, однако глубины хватает.

Сценарий видится примерно таким. Раннее давление от Аргентины, много владения, терпеливый розыгрыш мяча, акцент на навалы во вратарскую под Месси и Лаутаро. Ангола ответит редкими контратаками и стандартами — здесь гостям нужна дисциплина.

Риски для фаворита — отсутствие должной мотивации из-за формата товарищеской игры и многочисленные замены после перерыва. И всё же даже в такой ситуации разница в скорости принятия решений и качестве первого паса очевидна. Если хозяева продержатся час — возможен близкий счёт. Если же пропустят рано — матч быстро лишится интриги.

Прогнозируем, что Аргентина победит и не пропустит. «Сухой» характер встречи поддерживают и кадровая ситуация у хозяев, и прагматичный план Скалони. Счёт, по ощущениям, может быть в районе 2:0 в пользу гостей с голом до перерыва от Месси или Лаутаро, контролем мяча и добиванием в концовке второго тайма. Сборная Анголы едва ли ударит в грязь лицом, а аргентинцам торопиться абсолютно некуда.

Ставка: Аргентина обыграет Анголу всухую за 1.75.