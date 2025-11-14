Товарищеский матч за $ 14 млн и осторожная КХЛ: ставки на спорт

Клубный футбол ушёл на паузу, зато на международной арене проводят свои матчи сборные. Да и Континентальная хоккейная лига никуда не делась. Словом, спортивных событий хватает. Выбираем интересные игры и составляем экспресс.

Прогноз на матч Ангола — Аргентина

Командой гостей по-прежнему руководит Лионель Скалони. Сборная тренируется в Испании и перелетает в Африку накануне, а часть ветеранов получит отдых сразу после матча. План у штаба аккуратный, без излишней нагрузки. В целом же это всё равно команда с отлаженной структурой и привычкой побеждать в таких встречах без особых проблем. Главная фигура — Лионель Месси. Его присутствие меняет геометрию атаки аргентинцев.

Анголу недавно принял француз Патрис Бомель. Команда логично уйдёт в компактную оборону и будет ловить моменты через быстрые выпады. Главная надежда на ударное качество Желсона Далы и мощь Мабулулу. Атмосфера праздника и домашний стадион добавят хозяевам эмоций, однако класс соперника настолько высок, что почти наверняка вынудит играть без риска.

Прогнозируем, что Аргентина победит и не пропустит. «Сухой» характер встречи поддерживают и кадровая ситуация, и прагматичный план Скалони. Счёт, по ощущениям, может быть в районе 2:0 в пользу гостей с голом до перерыва от Месси или Лаутаро Мартинеса, контролем мяча и добиванием в концовке второго тайма. Сборная Анголы едва ли ударит в грязь лицом, ведь она заплатила за эту встречу около $ 14 млн. А аргентинцам торопиться абсолютно некуда.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нефтехимик» принимает ЦСКА в Нижнекамске. У хозяев был хороший отрезок с выездными победами и «сухарём» дома, но дерби с «Ак Барсом» прервало серию: быстрые пропущенные голы — и 1:4. В целом рисунок игры у нижнекамцев прагматичный с плотной средней зоной, простыми входами на чужую половину и акцентом на контратаки. Недооценка такого соперника чревата.

У ЦСКА последние дни — шаг к стабильности. После череды неудач армейский клуб собрался и провёл два сухих матча подряд, прибавив в дисциплине и работе без шайбы. Команда стала аккуратнее в нейтральной зоне и не разваливается после пропущенной шайбы— структура держится даже при активном прессинге соперника, что видно даже по 4:0 и 2:0 в двух последних играх.

Судя по всему, темп предстоящего матча будет умеренным, а риск — дозированным. «Нефтехимик» постарается сушить игру и ловить оппонента на переходах, надо же как-то исправляться за 1:4 в дерби! ЦСКА, в свою очередь, попробует развить успех и дольше держать шайбу, дожимать позиционно. При такой картине игры логично брать для ставки осторожные рынки. Мы остановимся на варианте «второй период результативнее первого». Командам потребуется время, чтобы присмотреться друг к другу. Они не встречались почти год.

Экспресс на спорт 14 ноября 2025 года

Ставка 1: Аргентина обыграет Анголу всухую за 1.75.

Аргентина обыграет Анголу всухую за 1.75. Ставка 2: второй период матча «Нефтехимик» — ЦСКА результативнее первого за 2.00.

Общий коэффициент: 1.75 х 2.00 = 3.50.