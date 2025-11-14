Россия — Чили. Как пройти к чужим воротам?

15 ноября в товарищеском матче встретятся сборные России и Чили. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Последняя возможность увидеть команду Валерия Карпина в 2025 году.

Коэффициенты на матч Россия — Чили

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 57% вероятности. Победа Чили оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу россиян.

Прогноз на матч Россия — Чили 15 ноября 2025 года

Сборная России закрывает 2025 год. В среду принимала команду Перу в Санкт-Петербурге, в субботу настанет черёд Сочи и сборной Чили. Соперник добротный, хотя в последние годы находится в глубоком кризисе. И самое печальное, что конца ему не видно. За одной неудачей следует другая. И так по кругу.

Единственный повод для радости за последние годы — полуфинал Кубка Америки – 2019. Хотя и здесь необходима сноска: турнир проходил спустя год после ЧМ-2018. Практически в каждой команде были звёзды, которые предпочли взять дополнительную паузу после невероятно долгого и утомительного сезона. Потому сенсаций хватило на всех. До финала, например, добрались наши новые знакомые — сборная Перу.

В остальном у чилийцев всё грустно и тоскливо. Завалили три отбора на чемпионат мира подряд — тот самый выход в плей-офф на ЧМ-2014 остаётся последним появлением. «Золотое» поколение сошло со сцены: часть футболистов завершила карьеру, другие продолжают обналичивать звонкие имена, но, конечно, горят совсем не так ярко.

А с молодёжью как-то совсем не задалось. Результаты ужасные: квалификацию на ЧМ-2026 сборная Чили завершила на последнем месте в Южной Америке. Забила всего девять голов, причём под конец отбора развалились окончательно. Попробуете угадать их результативность за шесть заключительных туров?

Ни одного мяча. Вообще. Ни с игры, ни с пенальти, ни со стандартов. Поэтому сборная России по праву считается фаворитом. Тут и своё поле, и состав покрепче. Мотивация гостей тоже вызывает вопросы — как сильно им нужен товарищеский матч в другой части света после позора в квалификации к чемпионату мира?

Валерий Карпин по традиции запланировал широкую ротацию по сравнению с матчем с Перу. В теории это снижает разницу в исполнительском мастерстве. В Сочи в субботу ожидаются комфортные +17°С, газон там вполне неплохой. В общем, условия для добротного футбола есть, а вот позволят ли класс и запас сил его показать?

Судя по происходящему в РПЛ, энергия у многих на исходе. А чилийцы, как мы знаем, давно забыли путь к сетке чужих ворот. Вырисовывается далеко не самая яркая игра со сдержанной результативностью. Даже странно, что на вариант «обе забьют — нет» выставлен приятный глазу коэффициент 1.80. Предпосылок к высокой результативности тут немного.

Ставка: обе забьют — нет в матче Россия — Чили за 1.80.