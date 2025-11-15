Скидки
Махачев — Делла Маддалена прогноз и ставки на бой 16 ноября, где смотреть бесплатно, UFC 322, канал, результаты, во сколько

Делла Маддалена — Махачев и Шевченко — Чжан: экспресс на UFC 322
Пётр Кондаков
Экспресс на UFC 16 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Этой ночью будет что посмотреть!

Этой ночью, 16 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится вечер единоборств UFC 322. Главный бой Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена, но также стоит обратить внимание и другие противостояния. Например, на вывеску Валентина Шевченко – Вэйли Чжан. Сделали прогнозы и составили экспресс!

Прогноз на бой Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Ислам Махачев поднялся в полусредний дивизион! В своём весе россиянину было, пожалуй, немного скучновато, так что это новый вызов! Да и сгонки веса теперь нет, Ислам делился тем, что перестал думать о том, что съесть на ужин. В общем, это как минимум интересно! В UFC сразу же дали Махачеву титульник, и букмекеры ждут его победы.

Делла Маддалена всем всё доказал с бою с Белалом Мухаммадом. Про бокс Джека и так знали, что он хорош, однако австралиец показал, что здорово защищается от тейкдаунов и весьма компетентен в борьбе. А ещё у него потрясающие стойкость и выносливость. Так что просто Исламу не будет.

Но, конечно, Махачев остаётся фаворитом. Если он сумеет вместе с набором веса сохранить свои лучшие качества — скорость, выносливость, то всё должно быть хорошо. План, вероятнее всего, будет стандартным — повалить Джека и разобраться с ним в партере. На это и поставим. Придётся повозиться, однако ведь ради этого Ислам и поднимался в полусредний вес.

Прогноз на бой Валентина Шевченко — Вэйли Чжан

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан

Здесь букмекеры совсем не уверены в исходе. Небольшое преимущество отдают Валентине Шевченко, но коэффициенты на соперницу не принципиально выше. Если переводить в вероятности, то разница — считаные проценты. У Пули титул в наилегчайшем весе, у Чжан — в минимальном. Это очень опасный соперник для Шевченко. Как ни крути, время идёт, и скорость, реакция понемногу проседают.

Однако Валентина мощнее, этот козырь можно разыгрывать. В последнее время она всё чаще подключает борьбу, и в этом поединке такой сценарий оправдан. Китаянка обладает очень сильным ударом, да ещё и находится на пике формы — у неё пять побед подряд. На земле она тоже хороша, но здесь физическая мощь должна сыграть в пользу Пули.

Это будет максимально непредсказуемый поединок, о чём нам говорят и коэффициенты. За Чжан — сила удара, пиковая форма и скорость. За Шевченко — «родной» вес и огромный опыт. Прогноз давать сложно, однако попробуем дождаться победы Валентины за счёт опыта и того факта, что соперница перешла из 52 кг в 57 кг, а такое бесследно может не пройти.

Экспресс на UFC 16 ноября 2025 года

  • Ставка 1: бой Делла Маддалена — Махачев закончится болевым/удушающим/добровольной сдачей за 2.30.
  • Ставка 2: Шевченко победит Чжан за 1.70.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.70 = 3.91.

