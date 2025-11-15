Отбор ЧМ-2026: Испания решает свои вопросы, Грэм Поттер дебютирует в Швеции

Ноябрьская международная пауза в самом разгаре, всё идёт по плану. Сегодня, 15 ноября, пройдут очередные встречи квалификации чемпионата мира — 2026 в Европе. Выбрали пару интересных матчей и составили экспресс.

Прогноз на матч Грузия — Испания

Сборная Испании передвигается по квалификации на чемпионат мира с грациозностью асфальтоукладчика. Четыре игры — четыре победы. Все до единой — всухую. Дома, на выезде, с любым соперником — без разницы. Чувство меры тоже знают: меньше двух голов не забивали, но и больше шести не отгружали. В принципе, на этом можно закончить и выбрать ставку П2 всухую за отличный коэффициент 2.00. Шансы на проход как минимум недурные.

Сборная Грузии сохранит теоретические шансы на попадание в стыки только при двух победах в двух встречах. Испания чувствует себя более чем уверенно, хотя праздновать всё же рано: Турция отстаёт на три очка, а в заключительном туре пожалует в Севилью. На бумаге варианты остаются, однако преимущество действующих чемпионов Европы по разнице мячей колоссальное. А это первый дополнительный показатель при равенстве очков.

Победа в Тбилиси, по сути, выведет испанцев на ЧМ-2026. Мотивация на месте. В то же время очевидно, что игра с турками на своём поле выглядит увесистее, её будут держать в голове. Ждём сдержанных экспериментов с составом и скорее победы на классе, нежели погони за крупным счётом. Вариант со ставкой чуть выше — победа Испании по итогам 30 минут игры. Подопечные Луиса де ла Фуэнте забивают в первом тайме даже чаще, чем во втором.

Прогноз на матч Швейцария — Швеция

Сборная Швеции — одно из главных разочарований отборочного цикла ЧМ-2026. Как минимум в Европе. Мы всё понимаем: смена поколений проходит болезненно, проблемы с руководством, чехарда тренеров. Не занять первое место — нормально. Не попасть на чемпионат мира — объяснимо. Но одно очко по итогам четырёх туров — это же ни в какие ворота не лезет! Сменили тренера, посмотрим, что Грэм Поттер покажет в дебюте.

Скорее всего, ничего особенного. Швейцария тем временем удерживает первую строчку в квартете с 10 очками из 12 возможных и прекрасной разницей голов – «+9» (9:0). Ниже второго места точно не опустится, хотя стыков, естественно, хотелось бы избежать. Удивительно, что букмекеры ждут высокой результативности и голов в обе стороны. Ещё раз: Швейцария за 360 минут квалификации не пропустила ни разу, а Швеция забила лишь в одном матче из четырёх!

История противостояния куцая, но тем не менее: 1:0 в пользу шведов на ЧМ-2018, 2:0 – в пользу Швейцарии месяц назад. На наш взгляд, встреча получится куда менее результативной, чем ожидается. Если хотите вариант понадёжнее, рассмотрите тотал меньше 3 голов за 1.71. Если команды совместными усилиями сообразят ровно три мяча, произойдёт возврат. Предпосылок к превышению этой отметки мы не видим.

Прогноз на матч Казахстан — Бельгия

Бельгию ведёт Руди Гарсия — курс взят на интенсивность и ширину атаки. Кадрово сборная немного выхолощена: вне игры Де Брёйне и Лукаку. Зато вернулся капитан Тилеманс, в заявке также Куртуа. Глубины для такого соперника, при всём уважении к сборной Казахстана, здесь хватает.

У Казахстана с и. о. главного тренера Талгатом Байсуфиновым прагматичный план: узкий низкий блок, высокая плотность в центре, ставка на стандарты. Судя по фамилиям в заявке, главные надежды будут возлагаться на трудовой объём Зайнутдинова, надёжность Алипа и креативность Сатпаева с Самородовым. Дома команда обычно реже сыплется, но длинные отрезки без мяча неизбежны.

Гостям достаточно победы, чтобы закрыть вопрос с прямой путёвкой из группы J, а хозяева уже давно лишились шансов даже на плей-офф. Прогнозируем, что мотивированная Бельгия победит. Возможно, даже не пропустит. Разница в скорости принятия решений и качестве первого паса перевесит фактор домашнего поля.

Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026 15 ноября 2025 года

Ставка 1: сборная Испании победит по итогам 30 минут игры с Грузией за 2.10.

сборная Испании победит по итогам 30 минут игры с Грузией за 2.10. Ставка 2: обе забьют — нет в матче Швейцария — Швеция за 2.15.

обе забьют — нет в матче Швейцария — Швеция за 2.15. Ставка 3: Бельгия обыграет Казахстан всухую за 2.03.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.15 х 2.03 = 9.16.