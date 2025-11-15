Скидки
Россия — Чили: прогноз и ставка на матч 15 ноября, где смотреть бесплатно, трансляция, составы, какой канал, счёт, эфир

Россия против Чили и бедные белорусы: экспресс на футбол
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на футбол 15 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Сможет ли Валерий Карпин исправиться за ничью с Перу?

Ноябрьская международная пауза продолжается. Сегодня, 15 ноября, пройдут как товарищеские матчи, так и игры квалификации чемпионата мира — 2026. Сегодня наш экспресс будет посвящён сборным России и Беларуси.

Прогноз на матч Россия — Чили

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

Сборная России закрывает 2025 год. В среду принимала команду Перу в Санкт-Петербурге, в субботу настанет черёд Сочи и сборной Чили. Соперник добротный, хотя в последние годы находится в глубоком кризисе. И самое печальное, что конца ему не видно. За одной неудачей следует другая. И так по кругу. У чилийцев всё грустно и тоскливо. Завалили три отбора на чемпионат мира подряд.

«Золотое» поколение сошло со сцены. А с молодёжью как-то совсем не задалось. Результаты ужасные: квалификацию на ЧМ-2026 сборная Чили завершила на последнем месте в Южной Америке. Забила всего девять голов, причём под конец отбора развалились окончательно. Попробуете угадать их результативность за шесть заключительных туров? Ни одного мяча. Вообще. Ни с игры, ни с пенальти, ни со стандартов.

Поэтому сборная России по праву считается фаворитом. Тут и своё поле, и состав покрепче. Мотивация гостей тоже вызывает вопросы — как сильно им нужен товарищеский матч в другой части света после позора в квалификации к чемпионату мира? Валерий Карпин по традиции запланировал широкую ротацию по сравнению со встречей с Перу. Судя по происходящему в РПЛ, энергия у многих на исходе. А чилийцы, как мы знаем, давно забыли путь к сетке чужих ворот.

Прогноз на матч Дания — Беларусь

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 2
Беларусь
1:0 Дамсгор – 11'     1:1 Громыко – 62'     1:2 Демченко – 65'     2:2 Исаксен – 79'    

У руля датчан — Брайан Ример. С приходом нового тренера команда со временем стала увереннее в позиционных атаках и аккуратнее — в переходных фазах. Квалификацию ЧМ-2026 проходит почти безупречно — 10 очков из 12 возможных. «Паркен» — аргумент сам по себе в их пользу. При поддержке трибун сборная Дании обычно всегда задавливает темпом и стандартами более скромных оппонентов, снимая вопросы ещё до перерыва.

Беларусь пока что под крылом у Карлоса Алоса. В октябре дала очень содержательную игру в Глазго с Шотландией: создала моменты, но уехала с 1:2 и без очков. Вероятно, на этот раз ставка сделается на дисциплину в низком блоке, стандарты и редкие вылазки форвардов. Однако, понятно, на длинных отрезках контролировать ритм датчан будет сложно.

Помимо домашнего преимущества и разницы в классе, мотивация — тоже за Данией. Очки нужны позарез, чтобы спокойно доехать до решающей развязки ноябрьского окна. В заключительном туре предстоит совершить выезд в Шотландию к главному конкуренту. На всякий случай лучше и разницу голов сделать более весомой. В сумме получаем сценарий, при котором хозяева душат с первых минут, гости отбиваются до первой бреши. Рано или поздно (скорее всего, ещё до перерыва) эта брешь и образуется.

Экспресс на футбол 15 ноября 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют — нет в матче Россия — Чили за 1.80.
  • Ставка 2: Дания забьёт минимум два гола в первом тайме матча с Беларусью за 1.82.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.82 = 3.27.

