Албания — Англия. Одни не могут, другие не хотят

16 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Албании и Англии, выступающие в группе К. Игра пройдёт на стадионе «Эйр Албания» в Тиране. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Албания — Англия

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 67% вероятности. Победа Албании оценивается коэффициентом 7.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Албания — Англия

Сборная Англии ещё в октябре гарантировала себе путёвку на чемпионат мира. Уже в который раз отборочный цикл пролетает на одном дыхании. Подопечные Томаса Тухеля не просто не знали осечек — даже не пропустили ни разу. Шесть сухих побед по итогам шести туров обеспечили первое место в группе К. Обязательная программа завершилась, пошла произвольная.

Разумеется, обвинения в скучной игре никуда не делись. Пожалуй, пик пришёлся на два матча с Андоррой. В июне англичане на выезде ограничились счётом 1:0, а в следующем туре (он состоялся спустя три месяца) забили два мяча перед 39 тыс. зрителей в Бирмингеме. Тут уж Тухелю досталось так, что Гарет Саутгейт наверняка икал без остановки в течение нескольких дней. Зато дальше пошло веселее — Сербии и Латвии отгрузили по пять мячей.

Тренерский штаб пошёл на определённые эксперименты при составлении заявки на заключительные туры, но говорить о чём-то глобальном не приходится. Состав вполне близок к основному, массовой проверки молодых и неопытных нет. В четверг убедительно сыграли со сборной Сербии — 2:0. Остаётся один вопрос — насколько оставшаяся игра замотивирует футболистов.

Одно дело — играть на «Уэмбли» с Сербией перед родными трибунами. Другое — лететь в самый разгар тяжелейшего сезона в Албанию, когда все вопросы давно решены. Плотность футбольного календаря запредельная, а лишняя нагрузка и потенциальные травмы никому не нужны. Есть подозрения, что фаворит не станет выпрыгивать из штанов ради лишних голов и крупного счёта. Больше того — вполне возможна осечка.

Благо что Албания в четверг забодала сборную Андорры (1:0) и сняла все вопросы. До англичан не дотянется ни при каких обстоятельствах, но и от посягательств сербов застрахована. Гарантированное второе место и попадание в стыковую пульку. Впрочем, от албанцев всё равно ожидаем высочайшей мотивации: именитый оппонент, своё поле.

На таком фоне логично ожидать сдержанной результативности. Фавориту особо ничего не надо, главное — обойтись без травм и вернуться в клубы целыми и невредимыми. Аутсайдер же, при всём уважении, банально не обладает должным уровнем, чтобы рассчитывать на эффективную игру первым номером. Грубо говоря, одни не могут, другие не хотят.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.75.