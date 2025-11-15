Украина — Исландия. Стык перед стыком

16 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Украины и Исландии, выступающие в группе D. Игра пройдёт на стадионе «Мейски» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Украина — Исландия

Букмекеры отдают предпочтение украинцам. Сделать ставку на победу сборной Украины предлагается с коэффициентом 1.70, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа Исландии оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Украина — Исландия

В первом круге соперники задали жару. Встреча в Рейкьявике получилась одной из самых ярких и интересных во всём отборочном цикле ЧМ-2026. Вместила в себя восемь голов и эффектную развязку. Сборная Исландии уступала к перерыву со счётом 1:3, показала характер, отыгралась… Только ради того, чтобы пропустить дважды на исходе основного времени. Те 3:5 обеспечили украинцам преимущество, однако стратегическим оно не стало.

Дело в регламенте европейского отбора, согласно которому при равенстве очков в первую очередь будут смотреть на общую разницу забитых и пропущенных мячей. Бравые исландские парни открыли квалификацию домашней победой над Азербайджаном со счётом 5:0, а вот Украина с аутсайдером выглядела блёкло. Ладно бы просто не смогла обеспечить солидную разницу — вовсе умудрилась потерять очки!

В Баку разошлись миром (1:1), причём до перерыва гости фактически просто перекатывали мяч. В ответной встрече реванш, конечно, взяли, но счёт 2:1 рискует дорого обойтись подопечным Сергея Реброва. Исландия дважды дала бой Франции, зацепила ничью на своём поле (2:2) и теперь чувствует себя более чем уверенно.

Обе команды предыдущие встречи провели 13 ноября. Исландцы в гостях одолели сборную Азербайджана (2:0), в то время как Украина на выезде не сумела сдержать натиск Франции (0:4). Формально статусом хозяев в решающей битве обладают жёлто-синие, но это условность. Играть предстоит в Варшаве, на нейтральном поле. Маленький плюсик в пользу сборной Исландии.

Букмекеры в гостей совсем не верят. Пожалуй, шансы сборной Украины в самом деле выше, однако перекос кажется чрезмерным. Играть под давлением и побеждать на заказ — дело непростое. Поэтому можно не мудрить и просто взять Х2 за отличный коэффициент 2.25. Даже ничья вас в таком случае устроит.

Есть и другой вариант. Украина пропускала абсолютно в каждом матче отбора ЧМ-2026. Даже со сборной Азербайджана не уберегли ворота с двух попыток. А Исландия, напротив, забивала абсолютно всем. И знаете что? На гол гостей выставлен коэффициент 1.73! Мы бы даже подумали над ИТБ 1 гола Исландии за 2.90. Отличные стандартные положения и возможности для контратак — это немало. Если Украина пойдёт ва-банк после перерыва, пространства хватит.

Ставка: ИТБ 1 гола Исландии за 2.90.