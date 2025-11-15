Италия — Норвегия. Побеждайте, нам не жалко

16 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Италии и Норвегии, выступающие в группе I. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Италия — Норвегия

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.87, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Италия — Норвегия

Прежде всего нужно сказать огромное спасибо регламенту европейского отбора на чемпионат мира. Благодаря ему очная встреча лидеров группы в заключительном туре фактически лишена турнирного смысла, хотя разница между ними составляет всего три очка. И это уже не первая подобная ситуация. Бардак!

Всё дело в пункте, согласно которому при равенстве очков в первую очередь учитывается общая разница забитых и пропущенных мячей. А все эти ваши личные встречи можете забыть. Вот и получается, что сборная Италии, по сути, досрочно осталась без прямой путёвки на ЧМ-2026 из-за игры 1-го тура. Даже в голове не укладывается.

Тогда итальянцы уступили в Норвегии со счётом 0:3. Лучано Спаллетти вскоре оказался уволен, в оставшихся турах случались победы, победы и только победы. В том числе очень яркие (5:4 над Израилем) и разгромные. Как оказалось, всё это было факультативно. Ведь скандинавы решили вопрос в противостоянии с главным аутсайдером группы.

Две игры со сборной Молдавии завершились с общим счётом 16:1! Нет, 5:0 в Кишинёве — это ладно, всякое бывает, да и разница в классе очевидна. Но 11:1 в Осло?! Без удалений, в полном составе, всего с одним пенальти? Даже единственный гол норвежцы забили в свои ворота. Такой уж, видно, был день.

Компенсировать такую разницу для сборной Италии стало практически невозможно. Требовалось несколько побед с разницей в восемь-девять мячей. Или одна с «+15»! С голами у подопечных Дженнаро Гаттузо дела обстоят неплохо, но не до такой же степени. В общем, в ноябрьских матчах итальянцы сражались скорее за честь и своё имя, чем за первое место в группе. От стыковой пульки не убежишь. Угроза третьего подряд пролёта мимо чемпионата мира нависает и устрашает.

Вероятно, разность мотиваций окажется тут решающим фактором. Сборная Норвегии решила все вопросы в предыдущем туре, забодав скромную Эстонию. Итальянцы отвели душу на Молдавии, а теперь сыграют в родных стенах против коллектива, оставившего их без прямой путёвки. В тактических навыках Гаттузо нетрудно сомневаться, зато мотиватор он отменный.

Ожидаем, что сборная Италии выскочит на поле заряженной и сверхмотивированной. И в конце концов добьётся победы. А сборная Норвегии не будет возражать и выпрыгивать из штанов, рискуя получить повреждение. П1 за 1.87 — рабочий вариант, а нам больше нравится гол сборной Италии в первые 30 минут за 2.45.

Ставка: сборная Италии забьёт в первые 30 минут за 2.45.