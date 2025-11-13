Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: история творится на наших глазах!

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится вечер единоборств UFC 322. Главным боем этого турнира станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. Россиянин поднялся в новую для себя весовую категорию и может завоевать свой второй титул!

Начало боя — ориентировочно в 8:00 мск. Посмотреть главный поединок UFC 322 в прямом эфире можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Махачев — Делла Маддалена

Букмекеры считают явным фаворитом россиянина. Поставить на Махачева можно за 1.28, в то время как на Джека Делла Мадалену – за 3.85. При этом на полный бой предлагают котировку 2.33, а на досрочное завершение — 1.57.

На то, что один из бойцов отправит соперника в нокаут, можно заключить пари за 4.05, а финиш противостояния болевым или удушающим приёмом оценили в 2.28.

Прогноз на бой Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена (16.11.2025)

Итак, Махачев поднялся в полусредний вес. И ему сразу дали титульник, что логично и правильно. И букмекеры видят Ислама явным фаворитом боя. Но кажется, что коэффициенты немного перекошены в сторону россиянина, легко точно не будет.

Во-первых, Ислам поднимается на категорию, а Делла Маддалена будет драться в своём весе. Да, Махачев шутит, что ему очень комфортно, что ему не нужно заниматься бесконечной сгонкой, что не нужно думать, что скушать на ужин. Скорее всего, это действительно так. Но набор веса неизбежно повлияет на скорость Ислама, на его резкость. Сможет ли его команда скрыть, минимизировать это? Вполне возможно, что да. Однако 100-процентной гарантии до боя, конечно же, нет.

Во-вторых, сама персона Джека Делла Маддалены. Он классный боксёр, в стойке с ним сложно придётся любому. Того же Белала Мухаммада он нейтрализовал именно с помощью рук. И он здорово защищается от тейкдаунов. Вряд ли Ислам отступит от своего привычного плана и будет решать всё на верхнем этаже. Нет, он наверняка попробует перевести бой в партер. Всегда получалось. Но австралиец здорово защищается, он крупнее и физически силён. А ещё у Делла Маддалены невероятный характер, это очень стойкий боец. Во многом благодаря этому он и забрался на чемпионский Олимп.

И всё же фаворитом остаётся Махачев. С его прессингом пока не справился никто, а Хабиб и Хавьер Мендес всегда подводили его в наилучшем состоянии к боям. Да, это большой вызов, но ведь тем интереснее! В навыках Ислама нет сомнений, главное, чтобы он был готов работать в новом весе с прежней интенсивностью и на протяжении всех 25 минут. Если всё сложится — Джеку не устоять. Но бой всё равно будет очень трудным.

Букмекеры ждут победы Махачева, причём досрочно. Мы же не были бы так уверены. Есть ощущение, что если бой и завершится раньше, то это произойдёт в поздних раундах. Или же вообще Ислам победит решением. Хороший вариант — победа Махачева и ТБ 3.5 раунда. Коэффициент – 2.15. Джеку хватит концентрации и выносливости, чтобы отражать атаки Ислама, а вот ближе к концу боя австралиец может и «поплыть». А может и нет, тогда бой будет полным. Однако быстрого исхода в ту или иную сторону здесь точно не стоит ждать. Эти парни доставят зрителям удовольствие!

Ставка: победа Махачева и ТБ 3.5 раунда за 2.15.