Германия — Словакия. А что? А вдруг?

17 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Германии и Словакии, выступающие в группе А. Игра пройдёт на немецком стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Германия — Словакия

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.25, что равно приблизительно 78% вероятности. Победа Словакии оценивается коэффициентом 12.3 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.10 (15%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Германия — Словакия

В первом круге очная встреча обернулась сенсацией. В Братиславе Словакия добыла победу со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Немцы, естественно, владели мячом около 70% игрового времени, заработали достаточное количество стандартов и оказывали давление. Однако непосредственно с созданием опасных моментов были колоссальные проблемы. Уйти от поражения вполне могли, но говорить о каком-то тотальном невезении не приходится.

Собственно, надёжная оборона и выстроенная система игры — главный козырь сборной Словакии. А скорее всего, даже единственный. Уровень исполнителей здесь откровенно средненький, зато порядка и самоотдачи хватит на двоих. Пропускали только от сборной Северной Ирландии, хотя и там нужно делать скидку на автогол в середине первого тайма. Пришлось раскрываться в надежде спастись — и в концовке получили второй.

Забивают словаки по праздникам, даже Люксембургу за 180 минут отгрузили всего три мяча. Но большего им и не надо. Свой ключевой матч провели в пятницу, когда в родных стенах обороняли вторую строчку от посягательств Северной Ирландии. Немцы тем временем спокойно укатывали Люксембург. Скамейка у сборной Германии внушительнее, да и сил потратили меньше. Преимущество в свежести у фаворита должно быть.

Предстоящая игра для сборной Словакии — из серии «А что? А вдруг?». Задачу-минимум выполнили, теперь поедут в Лейпциг показать себя. А там, если очень повезёт, ещё и за первое место в группе зацепятся. Задача, прямо скажем, со звёздочкой. Нужно на заказ побеждать одну из сильнейших команд мира на её поле. Букмекеры в такой расклад совсем не верят.

Спорить с ними сложно. Всё очень просто: сборная Словакии далеко не лучшим образом действует первым номером, а здесь ей предстоит играть только на победу. Немцы наверняка заберут мяч и станут атаковать, однако с оглядкой на свои ворота, осторожненько. А без пространства рассчитывать гостям останется разве что на стандартные положения. Судя по ожидаемому рисунку игры, их будет немного.

На таком фоне вырисовывается победа сборной Германии всухую за 1.95. Вариант попроще — «обе забьют — нет» за 1.75. Предпосылок к огромному количеству голов немного, но свои два-три мяча фаворит наверняка найдёт. Лезть в форы опасно, так что предпочтём осторожный вариант.

Ставка: сборная Германии победит и не пропустит за 1.95.