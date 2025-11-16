Черногория — Хорватия. Дайте Модричу отдохнуть

17 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Черногории и Хорватии, выступающие в группе L. Игра пройдёт на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Черногория — Хорватия

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.29, что равно приблизительно 76% вероятности. Победа Черногории оценивается коэффициентом 10.2 (9%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.20 (15%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Черногория — Хорватия

Два с половиной месяца назад сборная Хорватии легко и непринуждённо укатала черногорцев на своём поле — 4:0. До конца первого тайма интрига жила, а дальше гости остались в меньшинстве. В оставшееся время фаворит забил ещё трижды. Достаточно посмотреть на разницу ударов в створ — 12 против одного. Шансов у Черногории не было.

В принципе, ровно то же самое можно сказать про весь отборочный цикл. Черногорцы побеждали только сборные Гибралтара и Фарерских островов, а соперникам посильнее безропотно уступали. Чехии, например, дважды проиграли всухую со счётом 0:2. Довольно чёткий показатель реального уровня коллектива.

Совсем грустно стало в октябре, когда Черногория на выезде уступила со счётом 0:4 Фарерам. Никаких удалений там не было, всё в полных составах. Именно тогда пропали даже теоретические шансы на вторую строчку в группе, которая отправляет в стыковую пульку. Оставшиеся игры превратились в формальность.

А сборной Хорватии и подавно ничего не нужно. У неё жизнь и так удалась! Вопрос о первом месте и прямой путёвке на ЧМ был закрыт в пятницу в игре с Фарерскими островами. Впереди ничего не решающая игра с крепким середняком, да ещё и на чужом поле. О чём это говорит?

Правильно. Лишний раз рисковать здоровьем лидеров никто не станет. Календарь и без того плотный, отдыхать некогда. Тренерский штаб Златко Далича наверняка проведёт широкую ротацию, проверит ближайший резерв и с чистой совестью отправит футболистов по клубам. По идее, у сборной Черногории будут шансы. Если повезёт, можно даже зацепиться за очки.

В октябре экспериментальный состав хорватов испытывал трудности с Гибралтаром на своём поле. 3:0, но два мяча забили в последние 15 минут, после выхода целого ряда исполнителей основы. Черногория всё же посильнее будет. В ту же пятницу сумела выиграть очную встречу со счётом 2:1. Да и игры бывших членов Югославии по традиции отличаются принципиальностью.

Скорее всего, на своём поле аутсайдер сделает всё возможное. На 1Х выставлен мощнейший коэффициент 3.50. Однако если не хотите рисковать, рассмотрите победу Черногории с форой (+1.5) за 1.80. Мы, пожалуй, остановимся на втором варианте. Ставка сыграет, даже если хорваты одержат победу с разницей в один мяч.

Ставка: победа сборной Черногории с форой (+1.5) за 1.80.