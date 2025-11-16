Нидерланды — Литва. Второй серии не будет

В Каунасе нидерландцы пропустили два мяча от аутсайдера и едва не потеряли очки.

17 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Нидерландов и Литвы, выступающие в группе G. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Нидерланды — Литва

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.06, что равно приблизительно 93% вероятности. Победа Литвы оценивается коэффициентом 52.0 (1%). Ничейный исход можно найти в линии за 16.0 (6%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Нидерланды — Литва

В сентябре сборной Нидерландов пришлось неслабо напрячься в Каунасе. Фаворит повёл со счётом 2:0 к 33-й минуте, ничто не предвещало беды. Однако Литва отыгралась ещё до перерыва. Только гол Мемфиса Депая в середине второго тайма принёс гостям трудовую победу — 3:2. Справедливости ради, литовцы забили практически всё, что у них было.

Собственно, в оставшихся матчах похвастать аутсайдеру нечем. Ни одной победы за семь туров, хотя в той же группе выступает, например, сборная Мальты. Литовцы дважды сыграли с ней вничью — 1:1 и 0:0. Разошлись миром на своём поле с Финляндией — 2:2. В остальных четырёх встречах уступили. Закончат отборочный цикл на предпоследнем месте, опередив только Мальту.

В то же время нельзя не отметить, что прибалты давали бой абсолютно каждому сопернику. Ни одного разгромного поражения, уступали строго с разницей в один-два мяча. И на удивление немало забивали — шесть раз в семи встречах. Не подобрали ключей только к прагматичной сборной Польши — 0:2 и 0:1.

Справедливости ради, теперь это не имеет никакого значения. Сборная Нидерландов заработала прямую путёвку на чемпионат мира, турнирной мотивации у неё нет. Литва же в пятницу не играла (в группе G выступают пять команд), а теперь получает шанс набраться впечатлений в заключительной игре квалификации.

Скорее всего, на своём поле подопечные Рональда Кумана бросать вёсла не станут. Лучший футбол, конечно, не покажут, но и дурака валять не решатся. Тем более на нескольких позициях в команде ведётся ожесточённая конкуренция. На таком фоне каждый удачный матч для конкретного футболиста (особенно перед родными болельщиками) повышает шансы поехать на ЧМ-2026 в качестве основного.

И всё же предпосылок для крупной победы немного. Литва лишь однажды пропустила больше двух мячей (те самые 2:3), а Нидерланды куражились только с Мальтой. Поверить в три мяча от фаворита легко, четыре видятся потолком. А на тотал меньше 4 голов выставлен приятный коэффициент 1.85. Если зрители увидят именно четыре мяча, произойдёт возврат ставки. Подстрахуемся.

Ставка: тотал меньше 4 голов за 1.85.