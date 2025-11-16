Квалификация ЧМ-2026: Украина — на волоске от провала, Англии ничего не нужно

Ноябрьская международная пауза продолжается. Сегодня, 16 ноября, пройдут некоторые заключительные встречи европейской квалификации чемпионата мира по футболу — 2026. Выбрали кое-что интересное для вас и составили экспресс.

Прогноз на матч Украина — Исландия

Матч претендентов на второе место в группе. Стыки или ничего. Обе команды предыдущие встречи провели 13 ноября. Исландцы в гостях одолели сборную Азербайджана (2:0), в то время как Украина на выезде не сумела сдержать натиск Франции (0:4). Формально статусом хозяев в решающей битве обладают жёлто-синие, но это условность. Играть предстоит в Варшаве, на нейтральном поле. Маленький плюсик в пользу сборной Исландии.

Букмекеры в гостей совсем не верят. Пожалуй, шансы сборной Украины в самом деле выше, однако перекос кажется чрезмерным. Играть под давлением и побеждать на заказ — дело непростое. Поэтому можно не мудрить и просто взять Х2 за отличный коэффициент 2.25. Даже ничья вас в таком случае устроит.

Есть и другой вариант. Украина пропускала абсолютно в каждом матче отбора ЧМ-2026. Даже со сборной Азербайджана не уберегли ворота с двух попыток. А Исландия, напротив, забивала абсолютно всем. И знаете что? На гол гостей выставлен коэффициент 1.73! Мы бы даже подумали над ИТБ 1 гола Исландии за 2.90. Отличные стандартные положения и возможности для контратак — это немало. Если Украина пойдёт ва-банк после перерыва, пространства хватит.

Прогноз на матч Албания — Сербия

Сборная Англии ещё в октябре гарантировала себе путёвку на чемпионат мира. Уже в который раз отборочный цикл пролетает на одном дыхании. Подопечные Томаса Тухеля не просто не знали осечек — даже не пропустили ни разу. Шесть сухих побед по итогам шести туров обеспечили первое место в группе К. Обязательная программа завершилась, пошла произвольная.

В четверг убедительно сыграли со сборной Сербии — 2:0. Остаётся один вопрос — насколько оставшаяся встреча замотивирует футболистов. Одно дело — играть на «Уэмбли» с Сербией перед родными трибунами. Другое — лететь в самый разгар тяжелейшего сезона в Албанию, когда все вопросы давно решены. Плотность футбольного календаря запредельная, а лишняя нагрузка и потенциальные травмы никому не нужны.

Албания в четверг забодала сборную Андорры (1:0) и сняла все вопросы. До англичан не дотянется ни при каких обстоятельствах, однако и от посягательств сербов застрахована. Гарантированное второе место и попадание в стыковую пульку. Впрочем, от албанцев всё равно ожидаем высочайшей мотивации: именитый оппонент, своё поле. На таком фоне логично ждать сдержанной результативности. Фавориту особо ничего не надо, а аутсайдер не тянет.

Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026 16 ноября 2025 года

Ставка 1: ИТБ 1 гола Исландии в матче с Украиной за 2.90.

Ставка 2: тотал меньше 3 голов в матче Албания — Англия за 1.75.