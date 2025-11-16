Португалия после выходки Роналду едет в Армению: экспресс на футбол

Ноябрьская международная пауза продолжается. Кому-то остался последний шаг, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу — 2026, а кто-то уже решил все свои вопросы. Сегодня, 16 ноября, выбираем матчи и составляем экспресс.

Прогноз на матч Норвегия — Италия

Прежде всего нужно сказать огромное спасибо регламенту европейского отбора на чемпионат мира. Благодаря ему очная встреча лидеров группы в заключительном туре фактически лишена турнирного смысла, хотя разница между ними составляет всего три очка. Всё дело в пункте, согласно которому при равенстве очков в первую очередь учитывается общая разница забитых и пропущенных мячей.

Норвегия имеет сумасшедшую разницу забитых и пропущенных. Компенсировать такую разницу для сборной Италии было практически невозможно. Требовалось несколько побед с разницей в восемь-девять мячей. Или одна с «+15»! С голами у подопечных Дженнаро Гаттузо дела обстоят неплохо, но не до такой же степени. Вероятно, разность мотиваций окажется тут решающим фактором.

В тактических навыках Гаттузо нетрудно сомневаться, зато мотиватор он отменный. Ожидаем, что сборная Италии выскочит на поле заряженной и сверхмотивированной. И в конце концов добьётся победы. А сборная Норвегии не будет возражать и выпрыгивать из штанов, рискуя получить повреждение. П1 за 1.87 — рабочий вариант, а нам больше нравится гол сборной Италии в первые 30 минут за 2.45.

Прогноз на матч Португалия — Армения

Португалия после болезненного выезда в Дублин (0:2) подходит к игре с Арменией с простой задачей. Победа на домашнем стадионе обеспечит прямой выход на ЧМ-2026. Португальцы лидируют в группе F, но с отрывом лишь в два очка от ближайшего преследователя. Риск провала существует. Поэтому акцент в игре с аутсайдером наверняка будет сделан на контроль и аккуратный старт без лишнего риска.

Главная новость перед матчем — дисквалификация Криштиану Роналду после скандального удаления в Ирландии. Зато возвращается Бруну Фернандеш после одноматчевой санкции. Это хорошие вести. У Армении серьёзных новых потерь не заявлено, но это вряд ли поможет. В сентябре дома команда Егиша Меликяна уступила ближайшему сопернику со счётом 0:5 — разница в классе ощутима.

Хозяева, мотивированные после осечки, будут владеть мячом и методично давить позиционными атаками. И наверняка добьётся своего. Мы бы ждали сценария, который будет похож на тот, что был в прошлой очной встрече. Даже без Роналду глубины и качества у португальцев хватает. Гостям будет очень сложно избежать разгрома.

Экспресс на футбол 16 ноября 2025 года

Ставка 1: сборная Италии забьёт в первые 30 минут за 2.45.

Ставка 2: победа Португалии над Арменией с форой (-3) за 1.90.

Общий коэффициент: 2.45 х 1.90 = 4.65.