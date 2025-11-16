Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Португалия — Армения: прогноз и ставка на матч 16 ноября, где смотреть онлайн бесплатно, какой канал, трансляция, счёт, голы

Португалия после выходки Роналду едет в Армению: экспресс на футбол
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на футбол 16 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
А Норвегия смеётся над Италией.

Ноябрьская международная пауза продолжается. Кому-то остался последний шаг, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу — 2026, а кто-то уже решил все свои вопросы. Сегодня, 16 ноября, выбираем матчи и составляем экспресс.

Прогноз на матч Норвегия — Италия

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прежде всего нужно сказать огромное спасибо регламенту европейского отбора на чемпионат мира. Благодаря ему очная встреча лидеров группы в заключительном туре фактически лишена турнирного смысла, хотя разница между ними составляет всего три очка. Всё дело в пункте, согласно которому при равенстве очков в первую очередь учитывается общая разница забитых и пропущенных мячей.

Норвегия имеет сумасшедшую разницу забитых и пропущенных. Компенсировать такую разницу для сборной Италии было практически невозможно. Требовалось несколько побед с разницей в восемь-девять мячей. Или одна с «+15»! С голами у подопечных Дженнаро Гаттузо дела обстоят неплохо, но не до такой же степени. Вероятно, разность мотиваций окажется тут решающим фактором.

Материалы по теме
Украина — Исландия. Стык перед стыком
Украина — Исландия. Стык перед стыком

В тактических навыках Гаттузо нетрудно сомневаться, зато мотиватор он отменный. Ожидаем, что сборная Италии выскочит на поле заряженной и сверхмотивированной. И в конце концов добьётся победы. А сборная Норвегии не будет возражать и выпрыгивать из штанов, рискуя получить повреждение. П1 за 1.87 — рабочий вариант, а нам больше нравится гол сборной Италии в первые 30 минут за 2.45.

Прогноз на матч Португалия — Армения

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португалия после болезненного выезда в Дублин (0:2) подходит к игре с Арменией с простой задачей. Победа на домашнем стадионе обеспечит прямой выход на ЧМ-2026. Португальцы лидируют в группе F, но с отрывом лишь в два очка от ближайшего преследователя. Риск провала существует. Поэтому акцент в игре с аутсайдером наверняка будет сделан на контроль и аккуратный старт без лишнего риска.

Главная новость перед матчем — дисквалификация Криштиану Роналду после скандального удаления в Ирландии. Зато возвращается Бруну Фернандеш после одноматчевой санкции. Это хорошие вести. У Армении серьёзных новых потерь не заявлено, но это вряд ли поможет. В сентябре дома команда Егиша Меликяна уступила ближайшему сопернику со счётом 0:5 — разница в классе ощутима.

Материалы по теме
Албания — Англия. Одни не могут, другие не хотят
Албания — Англия. Одни не могут, другие не хотят

Хозяева, мотивированные после осечки, будут владеть мячом и методично давить позиционными атаками. И наверняка добьётся своего. Мы бы ждали сценария, который будет похож на тот, что был в прошлой очной встрече. Даже без Роналду глубины и качества у португальцев хватает. Гостям будет очень сложно избежать разгрома.

Экспресс на футбол 16 ноября 2025 года

  • Ставка 1: сборная Италии забьёт в первые 30 минут за 2.45.
  • Ставка 2: победа Португалии над Арменией с форой (-3) за 1.90.

Общий коэффициент: 2.45 х 1.90 = 4.65.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android