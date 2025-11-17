Отбор ЧМ-2026: неужели Германия отдаст прямую путёвку на чемпионат мира?

Европейская квалификация чемпионата мира по футболу — 2026 подходит к концу. Некоторые участники уже решили все свои дела, а у кого-то осталась последняя игра. Сегодня, 17 ноября, пройдут очередные матчи, выбрали несколько интересных для вас и составили экспресс.

Прогноз на матч Германия — Словакия

Надёжная оборона и выстроенная система игры — главные козыри сборной Словакии. И, скорее всего, единственные. Уровень исполнителей откровенно средненький, зато порядка и самоотдачи хватит на двоих. Пропускали только от Северной Ирландии, хотя и там нужно делать скидку на автогол в середине первого тайма. Пришлось раскрываться в надежде спастись — и в концовке получили второй. Забивают словаки по праздникам, даже Люксембургу за 180 минут отгрузили всего три мяча. Однако большего им и не надо.

Свой ключевой матч провели в пятницу, когда в родных стенах обороняли вторую строчку от посягательств Северной Ирландии. Немцы тем временем спокойно укатали Люксембург. Скамейка у сборной Германии внушительнее, да и сил потрачено меньше. Преимущество в плане свежести у фаворита должно быть. Предстоящая игра для сборной Словакии — из серии «А что? А вдруг?». Задача-минимум выполнена, теперь команда поедет в Лейпциг показать себя. Там, если очень повезёт, ещё и за первое место в группе зацепится!

Интрига наверняка будет жить. И всё же сборная Словакии далеко не лучшим образом действует первым номером, а здесь ей предстоит играть только на победу. Немцы наверняка заберут мяч и станут атаковать, однако с оглядкой на свои ворота, осторожненько. Без пространства рассчитывать гостям останется разве что на стандартные положения. Если судить по ожидаемому рисунку игры, их будет немного. На таком фоне вырисовывается победа сборной Германии всухую за 1.95.

Прогноз на матч Нидерланды — Литва

Нельзя не отметить, что прибалты давали бой абсолютно каждому сопернику. Ни одного разгромного поражения, уступали строго с разницей в один-два мяча. И на удивление немало забивали — шесть раз в семи встречах. Не подобрали ключей только к прагматичной сборной Польши — 0:2 и 0:1.

Однако теперь это не имеет никакого значения. Сборная Нидерландов практически заработала прямую путёвку на чемпионат мира, турнирной мотивации у неё нет. Литва же в пятницу не играла (в группе G выступает пять команд) и теперь получает шанс набраться впечатлений в заключительной игре квалификации.

Скорее всего, на своём поле подопечные Рональда Кумана бросать вёсла не станут. Лучший футбол, конечно, не покажут, но и дурака валять не решатся. Предпосылок для крупной победы немного. Литва лишь однажды пропустила больше двух мячей (те самые 2:3), а Нидерланды покуражились только с Мальтой. Поверить в три мяча от фаворита легко, четыре — видятся потолком.

Прогноз на матч Черногория — Хорватия

Два с половиной месяца назад сборная Хорватии легко и непринуждённо укатала черногорцев на своём поле — 4:0. До конца первого тайма интрига жила, а дальше гости остались в меньшинстве. В оставшееся время фаворит забил ещё трижды. Достаточно посмотреть на соотношение ударов в створ — 12 к 1. Шансов у Черногории не было.

В принципе, ровно то же самое можно сказать про весь отборочный цикл. Черногорцы побеждали только сборные Гибралтара и Фарерских островов, а соперникам сильнее безропотно уступали. В октябре пропали даже теоретические шансы на вторую строчку в группе, которая отправляет в стыки. А сборной Хорватии и подавно ничего не нужно. У неё жизнь и так удалась! Вопрос о первом месте и прямой путёвке на ЧМ уже закрыт.

О чём это говорит? Правильно. Лишний раз рисковать здоровьем лидеров никто не станет. Календарь и без того плотный, отдыхать некогда. Тренерский штаб Златко Далича наверняка проведёт широкую ротацию, проверит ближайший резерв и с чистой совестью отправит футболистов по клубам. По идее, у сборной Черногории будут шансы. Если повезёт, можно даже зацепиться за очки.

Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026 17 ноября 2025 года

Ставка 1: сборная Германии победит Словакию и не пропустит за 1.95.

сборная Германии победит Словакию и не пропустит за 1.95. Ставка 2: тотал меньше 4 голов в матче Нидерланды — Литва за 1.85.

тотал меньше 4 голов в матче Нидерланды — Литва за 1.85. Ставка 3: победа сборной Черногории в матче с Хорватией с форой (+1.5) за 1.80.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.85 х 1.80 = 6.49.