Болгария — Грузия. На чемпионат мира Хвиче пока рано

18 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Болгарии и Грузии, выступающие в группе Е. Игра пройдёт на стадионе «Василь Левски» в Софии. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Болгария — Грузия

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 1.52, что составляет приблизительно 64% вероятности. Победа Болгарии оценивается коэффициентом 6.10 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.35 (21%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Болгария — Грузия

Сборная Болгарии полностью провалила отборочный цикл к чемпионату мира. Не то чтобы от неё многого ожидали, да и с жеребьёвкой не особо повезло. И всё же выступить настолько беззубо — перебор. Пять поражений из пяти возможных, а смотреть на общую разницу мячей физически больно. Разгром на разгроме сидит и разгромом погоняет.

С последней строчки никуда не деться, а заводить разговоры про честь и достоинство кажется неуместным. Единственная отрада для сборной Болгарии — свой трудовой мяч забит именно дома. Дело было в октябре, в матче с Турцией. Насколько он помог? Ну, встреча закончилась со счётом 1:6. Решайте сами, можно ли это назвать голом престижа.

Сборная Грузии продолжает потихоньку подтягиваться к уровню крепкого середняка. На Евро уже отметилась, а вот для ЧМ пока не созрела. Всё же отбор тут заметно строже. Похвастаться, увы, нечем. Единственную победу добыли как раз в матче с Болгарией. В Тбилиси без особых хлопот отгрузили аутсайдеру три мяча. В остальном — пусто.

Явный фаворит в квартете вопросов не вызывал — сборная Испании уверенно занимает первое место и фактически пробилась на ЧМ-2026. Какие-то надежды на борьбу с Турцией за вторую строчку теплились, однако Грузия без особых шансов уступила туркам в родных стенах (2:3), хотя 20 с лишним минут играла в большинстве, и получила 1:4 на выезде. После такого мечтать о стыках невозможно.

Грузия в гостях осталась без очков — два поражения с общим счётом 1:6. Скорее всего, в Софии эту статистику получится выправить, но рассчитывать на лёгкую прогулку не стоит. Без поддержки родных трибун футболистам тяжело, а уверенно действовать первым номером пока получается далеко не всегда. Да и отсутствие турнирной мотивации стоит учитывать.

На таком фоне лезть в форы не хочется, а на лобовую победу сборной Грузии выставлен совсем скромный коэффициент. Сгодится разве что для экспресса. Попробуем рискнуть и заиграть ничью в первом тайме за 2.65. Поле в Софии не лучшее, да и грузинам после 90 минут с Испанией и перелёта наверняка потребуется время разбегаться.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.65.