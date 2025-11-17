Испания — Турция. Последняя формальность

18 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Турции, выступающие в группе Е. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Испания — Турция

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 78% вероятности. Победа Турции оценивается коэффициентом 12.2 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.10 (15%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Испания — Турция

Формально обладатель первого места в группе и прямой путёвки на чемпионат мира не определён. Однако на деле все всё понимают. Между сборными Испании и Турции три очка разницы, так что теоретически сюрприз возможен. Впрочем, разница в плане забитых и пропущенных мячей здесь не просто велика. Она двузначная. А разгромить действующего чемпиона Европы как какой-нибудь Гибралтар турки точно не способны.

Наоборот! Ведь в первом круге испанцы смели с поля главного конкурента. Традиционно шумная поддержка (дело было в Конье при 32 тысячах зрителей) не смутила. Шесть забитых и ни одного пропущенного. Всё это без пенальти и удалений. Даже жёлтых карточек не было. Успеть сфолить удавалось редко! Только чистый класс. Ну и реализация выше среднего, разумеется.

С тех пор подопечные Винченцо Монтеллы осечек не допускали. Старательно собирали максимум очков в надежде на чудо: ломали об колено сборную Болгарии, не давали шансов Грузии. Но сборная Испании напоминала асфальтоукладчик. Без каких-либо нервов, методично укатывала всё, что попадалось на пути. Чаще всего с разгромами, да ещё и не пропуская.

Осталось уладить формальности. На своём поле испанцы не склонны валять дурака. Единственная осечка в квалификации к Евро-2024 случилась в Шотландии (0:2), а в родных стенах добыли четыре победы из четырёх возможных, все — с разницей минимум в два мяча. Предпосылок для исключения из правила не разглядеть.

Турция находится далеко не в лучшем состоянии, однако и испанцы в середине столь утомительного сезона вряд ли погонятся за разницей. Дело почти сделано, нужно довершить начатое — и по клубам. В такой ситуации любая ставка – повышенный риск. П1 за 1.24 не впечатляют даже для экспресса, а лезть в форы опасно.

Что остаётся? Пожалуй, голы. Турция на выезде удивительно результативна: шесть мячей Болгарии, три — Грузии. Теперь сопротивление будет иным, но ведь турки и пропускали в обоих случаях. В Тбилиси даже дважды. Пожалуй, «обе забьют» за 2.10 выглядит приемлемо. Если любите рисковать, подумайте о победе сборной Испании с разницей в один мяч за 4.50. Что-то в духе 2:1 вполне вероятно: на классе, без лишних усилий.

Ставка: победа сборной Испании с разницей в один мяч за 4.50.