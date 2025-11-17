«Динамо» — «Спартак». Прогноз: жизнь без Кудашова начинается с дерби

18 ноября в Москве «Динамо» примет «Спартак» на льду «ВТБ Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 18 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Спартака» оценивается в 2.70. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» (18.11.2025)

Вечер вторника обещает получиться что надо. «Динамо» и «Спартак» волею календаря встретятся по ходу сезона аж шесть раз, однако к середине ноября успели пересечься лишь однажды. Около четырёх недель назад борьбы не получилось. Бело-голубые забросили три шайбы к 24-й минуте и спокойно довели дело до победы, а Владислав Подъяпольский так и не пропустил (5:0).

С тех пор немало воды утекло. Но соперники остаются соседями по турнирной таблице. «Динамо» находится чуть выше, однако разница невелика. Глобально обе команды вряд ли довольны собой: если так пойдёт дальше, в первом раунде плей-офф преимущества своей площадки им не видать. А учитывая плотность на Западе, данный фактор способен стать решающим. До топ-4 совсем недалеко – надо прибавлять.

С этим есть проблемы. Хозяева после мощнейшей победной серии немного выдохлись. Дело житейское, на фоне плотнейшего графика и жёсткого календаря подобные отрезки неизбежны. 2:3 со СКА, 1:4 с «Шанхайскими Дракономи» и 4:5 с «Ак Барсом». Вполне могли рассчитывать как минимум на два-три очка, но с реализацией не повезло, а вот соперники забросили парочку «мусорных» шайб. Бывает.

Из Казани отправились в Новосибирск, где 15 ноября сражались с тонущей «Сибирью». Дальше — бонусный выходной и затяжная домашняя серия. Следующий выезд состоится только в декабре. Прекрасная возможность выдать ещё один рывок и подтянуться к группе лидеров. Тут ещё и такие прекрасные раздражители. Внезапная отставка Алексея Кудашова выглядит крайне непонятной, а впереди — «Спартак». Как отреагируют хоккеисты? Непонятно.

Красно-белые в ноябре совсем не впечатляют. Две победы в шести предыдущих матчах: с «Сочи» в овертайме и с «Сибирью». То есть с двумя аутсайдерами. Впрочем, кое-какие намёки на позитив есть. Во-первых, Иван Морозов отбыл дисквалификацию, пошёл на снижение зарплаты и вернулся на лёд. Однозначное усиление атаки.

Во-вторых, «Спартак» отдыхал аж с 14 ноября. Причём три предыдущих матча провёл на своём льду. По идее, проблем с энергией и свежестью здесь быть не должно. Да и те самые 0:5 вряд ли забылись. Дополнительный отдых при полном отсутствии перелётов — серьёзный козырь. Ждём от красно-белых бодрого хоккея, хорошего движения и обилия моментов. На гол «Спартака» в первом периоде дают 1.70, на победу гостей с нулевой форой — 2.07. Оба варианта хороши.

Ставка: «Спартак» забьёт в первом периоде за 1.70.