«Локомотив» — «Салават Юлаев». Уфимцам не повезло, Ярославль заведён

17 ноября 2025 года в Ярославле состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Салават Юлаев». Начало — в 19:00 мск. Ярославцы потерпели первое поражение на своём льду. Время начинать новую победную серию?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.40, а шансы уфимцев по итогам 60 минут оценили в 6.50. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.65. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.97.

«Локомотив» продолжает лидировать на Западе, но сейчас у команды Боба Хартли наметился небольшой спад — два поражения в трёх последних встречах. Более того, прервалась победная серия в родных стенах, которая насчитывала 11 матчей. И во встрече с кем — с «Барысом»! И как — 0:4! Для команды из Казахстана этот успех стал первым на выезде в сезоне. Очевидно, что железнодорожники просто не настроились. И получили чувствительный щелчок по носу.

Более того, наверняка в раздевалке после матча случился нелицеприятный разговор. Так действовать на глазах своих болельщиков просто несолидно. Поэтому «Салавату Юлаеву» не повезло — уфимцы приезжают в Ярославль в гости к очень мотивированному «Локомотиву».

При этом дела у самого «Салавата» если не налаживаются, то по крайней мере стабилизируются. А это уже позитив. Все мы знаем, в какой непростой финансовой ситуации оказался клуб из Уфы. А сейчас даже состав укрепляют. Так что с Виктора Козлова будет большой спрос — в плей-офф надо попадать, как ни крути. Свой последний матч «Салават» выиграл у СКА, но до этого были поражения от «Лады» и «Нефтехимика». Есть над чем работать. Пока уфимцы девятые на Востоке, но у них меньше игр в сравнении с конкурентами. Можно сказать, по потерянным очкам «Салават» проходит в плей-офф.

Но запас встреч нужно ещё реализовать, пополнить свою копилку. А сделать это в Ярославле будет непросто. Команды играли совсем недавно — 2 ноября в Уфе. И там «Локомотив» не оставил шансов сопернику — 4:1. А если вспомнить прошлый сезон, то с учётом серии плей-офф серия побед ярославцев над «Салаватом» составляет уже пять матчей.

Вот и получается, что крыть команде Козлова совершенно нечем. Гостевая встреча с мотивированным лидером, у которого и класс, и глубина состава выше. Поэтому победа «Локомотива» здесь читается. А ещё предлагаем добавить «низовой» вариант. «Салават Юлаев» в ноябрьских матчах еле-еле преодолевает отметку в 1,5 шайбы за игру. «Локомотив» результативнее, однако багаж Игоря Никитина даёт о себе знать. Здоровый прагматизм, который приносит результат, всех устраивает. Поэтому смело добавляем к победе ярославцев опцию ТМ 5.5 и делаем хорошую ставку.

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.45.