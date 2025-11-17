Когда «финалист Кубка Гагарина» — просто звук. Прогноз на «Трактор» — «Металлург»

18 ноября в Челябинске на льду «Арены-Трактор» «Трактор» сыграет с лидером Восточной конференции и всей КХЛ магнитогорским «Металлургом». Матч начнётся в 17:00 мск. Это не просто очередная игра регулярки, а полноценное уральское дерби. Один клуб только что получил болезненный удар дома от «Автомобилиста» (1:5), второй — уступил СКА в Петербурге (3:4), но по-прежнему идёт первым и остаётся самой результативной командой лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» 18 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Металлурга» в основное время предлагают примерно за 2.25, тогда как успех «Трактора» идёт за 2.70. Ничья и овертайм оцениваются коэффициентом 4.20.

Аналитики при этом ждут достаточно результативный хоккей. Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.52 — 65% вероятности.

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» (18.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» за пару недель успел показать обе свои версии. Та, что была на выезде Владивосток – Хабаровск – Омск, выглядела вполне живо. Две победы на Дальнем Востоке и поражение в упорной борьбе во встрече с «Авангардом». А вот домашний матч с «Автомобилистом» обернулся холодным душем — 1:5. Причём уже к середине второго периода челябинцы горели 1:3 и разваливались в обороне.

Бенуа Гру после игры говорил жёстко: что в команде нет контроля, что она повсюду и нигде одновременно. И это хорошо ложится на цифры в целом — «Трактор» пропустил уже 88 шайб в 28 матчах (по 3,1 гола в среднем за игру) и имеет отрицательную разницу – «-7». Так что нет ничего удивительного, что команда остаётся в нижней половине топ-8 Востока с 31 очком.

Ключевые проблемы сейчас две. Первая — в воротах и глубине обороны. Крис Дриджер тяжело входил в сезон, попадал под критику, а 5 ноября его даже снимали по ходу матча после трёх пропущенных от «Нефтехимика». При этом запасного голкипера уровня КХЛ у «Трактора» нет. Бенуа Гру после игры с «Автомобилистом» признал, что Мыльников выбыл минимум на две недели, поэтому Дриджер фактически один и уже проводит длинную серию стартов.

Впереди в атаке у челябинцев по-прежнему есть игроки, которые могут решать эпизоды. Связка Джошуа Ливо — Сергей Светлаков — Виталий Кравцов остаётся главной угрозой: именно её соперники стараются «задушить» в первую очередь, потому что эти хоккеисты не любят много времени проводить в обороне. Мощно вписался в систему Михаил Григоренко, на нём держатся большинство и центр.

Вопрос по Семёну Дер-Аргучинцеву — он досрочно покинул скамейку после первого периода матча с «Автомобилистом», и сам Гру признавался, что не уверен в состоянии форварда. Это важный нюанс, поскольку без такого разыгрывающего глубина атаки челябинского клуба заметно проседает. Но вторая проблема может быть ещё серьёзнее — неожиданная отставка Бенуа Гру по семейным обстоятельствам. Как отреагируют хоккеисты — большой вопрос.

На таком фоне гости — очевидные фавориты. «Металлург» Андрея Разина в этом сезоне выглядит машиной. Лидирует не только на Востоке, но и в КХЛ. Набрал 42 очка, при этом забросил 105 шайб, а пропустил — всего 70. Разница «+35» и лучший атакующий показатель в лиге. Накануне магнитогорцы проиграли в Петербурге СКА (3:4), но там тоже показали характер: сумели вернуться в игру в третьем периоде и заставили хозяев всерьёз нервничать.

В атаке у «Магнитки» слишком много людей, способных, скажем так, выиграть матч в одиночку. Владимир Ткачёв в числе лучших бомбардиров лиги, Сергей Толчинский добавляет скорости и креатива, а свежий фактор — возвращение Евгения Кузнецова домой. Экс-звезда НХЛ уже успел отдать семь результативных передач в 10 матчах за «Металлург» и в игре со СКА выходил в первом звене. Кузнецов не всегда бросает сам, но стягивает на себя внимание и раздаёт передачи под бросок.

При всём уважении к статусу дерби и домашнему льду, именно гости сейчас выглядят более цельной и предсказуемой командой. У Разина выстроена система: четыре боеспособных звена, агрессивный форчек, отличное большинство. В Челябинске же даже после прошлогоднего финала Кубка Гaгaринa продолжаются качели — «Трактор» легко может выдать вспышку в один матч, но на дистанции слишком часто расплачивается за ошибки в своей зоне. А тут ещё и без тренера остался перед самой встречей.

С учётом формы и статистики логично ждать открытый, быстрый матч, где преимущество по качеству атаки окажется на стороне гостей. «Металлург» стабильно забрасывает минимум три шайбы даже командам с более крепкой, чем у нынешнего «Трактора», обороной, а сами челябинцы, судя по последним турам, слишком часто проваливаются в меньшинстве и при позиционной защите.

Ставка: индивидуальный тотал «Металлурга» больше 2.5 гола за 1.65.