Бразилия — Тунис. Анчелотти закроет 2025 год приятным аккордом

18 ноября в Лилле (Франция) сборная Бразилии сыграет с Тунисом на «Декатлон Арене». Начало встречи — в 21:30 мск. Товарищеский статус не отменяет серьёзности: для бразильцев это репетиция перед мировым первенством, а для тунисцев — шанс примерить на себя уровень топ-соперника.

Коэффициенты на матч Бразилия — Тунис 18 ноября 2025 года

Букмекеры без всяких сюрпризов на стороне южноамериканцев. Победа Бразилии идёт в районе 1.30, что примерно соответствует 70% вероятности. Ничья оценивается коэффициентами около 6.00, а успех Туниса — в пределах 9.00 и даже выше у отдельных контор.

Рынок голов ожидает достаточно открытый футбол. Тотал больше 2.5 гола предлагают примерно за 1.49, а тотал меньше 2.5 гола идёт за 2.50. Индивидуальный тотал Бразилии больше 1.5 мяча оценивается около 1.30, а Ф (-1) на «селесао» держится в районе 1.38.

Прогноз на товарищеский матч Бразилия — Тунис

Бразилия подходит к игре в Лилле на хорошем ходу. После октябрьской победы со счётом 5:0 над Южной Кореей в ноябре «селесао» в Лондоне спокойно разобрались с Сенегалом (2:0). Отличились Эстевао Виллиан и Каземиро — красивый мостик между новым поколением и ветеранами центра поля.

На «Эмирейтс» Анчелотти выпустил яркое атакующее трио Винисиус – Родриго Гоэс – Эстевао при поддержке связки Бруно Гимарайнс – Каземиро в опорной зоне, а Эдер Милитао отработал целый матч в обороне. Есть вопрос по состоянию Габриэла Магальяйнса, который получил повреждение во втором тайме, но в целом костяк стабилен.

Отдельный маркер — список вызванных. Карло Анчелотти вновь сделал ставку на Винисиуса и Родриго, подчёркивая, что видит их ключевой парой в атаке. Тогда как Неймара в этой заявке снова нет. Форвард «Сантоса» лишь набирает форму после тяжёлой травмы колена и пока остаётся вне планов тренера. В ноябрьском цикле мы бы его точно не увидели.

У Туниса — другая история. Команда Сами Трабелси провела почти идеальный отбор к ЧМ-2026. Девять побед, одна ничья, 22 забитых мяча и ни одного пропущенного — историческое достижение для африканской сборной. Это команда, которая привыкла выигрывать за счёт плотной, очень организованной обороны и аккуратного перехода в атаку через Фержани Сасси и Ханнибала Межбри.

Однако ноябрьские товарищеские встречи показали изъяны тунисцев. 1:1 с Мавританией и нервные 3:2 с Иорданией, где победный гол Элиаса Ашури пришёл только на 85-й минуте. Плюс по составу сейчас откровенно не везёт. Несколько опытных игроков основы, включая флангового защитника Али Абди и нападающего Иссама Жебали, не смогут выйти в игре с Бразилией из-за визовых проблем — а это прямой удар по глубине в защите и атаке.

При этом календарь у Туниса тяжёлый: третья игра за неделю, да ещё и с перелётом в Европу сразу после матчей в Радесе. На фоне свежей Бразилии, которая свободно может использовать ротацию, это рискует превратиться в постоянное запаздывание в единоборствах и потерю плотности между линиями. Серьёзный удар для организованного футбола Трабелси.

Несмотря на феноменальную квалификацию тунисцев, сценарий в Лилле видится довольно приземлённым. Бразилия уже обосновалась в Европе, перелёт из Лондона минимален, а Анчелотти может позволить себе точечную ротацию без падения качества. На длинном отрезке в 90 минут это почти неизбежно должно выливаться в минимум два мяча разницы. Тунис способен какое-то время держать нули, однако под натиском скорости и класса уступит.

С учётом расстановки сил и линии букмекеров наиболее логично выглядит осторожная ставка через фору. Победа сборной Бразилии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.78 выглядит очень перспективно. Однако мы бы ожидали такой сценарий, при котором команда Анчелотти выиграет в два-три мяча или всухую. Например, со счётом 2:0. Прямо как с Сенегалом.

Ставка: Бразилия обыграет Тунис в два или три мяча за 2.43.